Видеокамеры в Подмосковье выявили 1,7 тысячи нарушений перевозки строймусора с начала года
Две тысяч камер с искусственным интеллектом следят за перевозкой стройотходов в Подмосковье. С начала года они выявили 1,7 тысячи нарушителей.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, нейросеть не только выявляет нарушителей, но и выписывает им штрафы.
«Нейросеть в Подмосковье успешно следит за перемещением строительных отходов. Более того, искусственный интеллект не только выявляет нарушителей, но и выполняет функцию инспектора: привлекает к ответственности и выписывает штрафы. Благодаря применению современных ИИ-технологий число жалоб на свалки стройотходов снизилось на 19%», - сказала она.
Искусственный интеллект распознает грузовые автомобили в режиме реального времени, идентифицирует номера, анализирует маршрут движения и проверяет, есть ли на нем специальные места для сброса отходов. При выявлении нарушения нейросеть формирует постановление и генерирует подпись инспектора. Благодаря этой работе число незаконных свалок в регионе снизилось на 40%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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