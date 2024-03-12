Видеокамеры помогли устранить более 400 нарушений с переполненными урнами в Подмосковье с начала года

В ГУСТ Московской области сообщили, что урны очистили в поселке имени Тельмана и на Лесной улице в Раменском, на 1-м Коммунистическом и 3-м Московском проезде в Домодедове, на улице Менделеева в Воскресенске и в других городских округах.

Найти нарушения помогли камеры «Безопасного региона». Управляющие компании оперативно устранили все замечания, чтобы избежать штрафов, выписанных в упрощенной форме.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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