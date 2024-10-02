02 октября 2024, 12:42

Видеокамеры для контроля за капремонтом установили в 250 ЖК Подмосковья

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Жители Московской области могут следить за ходом капитального ремонта своих домов в режиме реального времени. Для этого на объектах разместили более 250 камер.

Камеры фиксируют все этапы ремонта и позволяют контролировать процесс из любой точки мира. Все подрядчики Фонда капитального ремонта Подмосковья обязаны устанавливать видеонаблюдение. Это дополнительная мера прозрачности, обеспечивающая эффективный общественный контроль.

«Мы уверены, что это поможет жителям быть спокойнее и увереннее в качестве выполнения всех необходимых работ», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Найти камеры можно на сайте fkr-mosreg.ru/map.

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ЖКХ
02 октября 2024, 13:37
Новое эндокринологическое отделение открыли в Пушкинской больнице
Минздрав МО
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Отделение эндокринологии начало работать на базе стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова в Ивантеевке. Здесь смогут получать помощь пациенты с сахарным диабетом и другими заболеваниями эндокринной системы.

«Эндокринные заболевания особенны тем, что они проявляются не симптомами в области больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Поэтому полноценная диагностика и лечение возможны только в условиях стационара и под наблюдением опытных специалистов», - отметила заместитель главного врача по терапии Марина Глонти.

В новом отделении пациенты смогут получать помощь не только эндокринологов, но и смежных специалистов, включая нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога. Это особенно важно для больных сахарным диабетом, который дает осложнения на разные системы организма.

Отделение рассчитано на 25 мест круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Медицинскую помощь здесь оказывают как плановую, так и экстренную.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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ЖКХ
02 октября 2024, 13:36
Школьники из Дмитрова привезли корм и вещи в приют бездомных животных
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Акцию по сбору продуктов и вещей для бездомных животных провели учащиеся лицея № 4 в Дмитрове. Они съездили в приют и передали его подопечным корм.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты животных. Ребята из дмитровского лицея № 4 совместно с советником по воспитанию Анастасией Карповой организовали сбор помощи для приюта бездомных животных «Умка».

Корм и необходимые вещи собрали ученики, их родители и учителя. Также несколько ребят побывали в самом приюте и поиграли с собаками.

Отметим, что акция прошла в рамках проекта «80 добрых дел для Победы». Проект посвящен 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в проекте участвуют ученики школ округа, а также педагоги и родители.

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Животные Школьники Дмитров
02 октября 2024, 13:23
Концерт ко Дню учителя пройдет в музее в Серпухове 5 октября
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Музыкально-поэтический вечер «Человеку надо мало…» состоится 5 октября в Серпуховском историко-художественном музее. Мероприятие приурочено к празднованию Дня учителя.

Для гостей вечера выступит поэтесса, член Союза писателей, Натали Силаева. Она прочтет произведения известных авторов Марины Цветаевой, Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова, Анны Ахматовой и многих других. Чтение будет проходить под музыкальный аккомпанемент Алевтины Ермолаевой.

Концерт в Белом зале «Малой Третьяковки Подмосковья» начнется в 17.30.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Серпухов Учителя
02 октября 2024, 12:04
Жителям Коломны и Озер напомнили о возможностях газификации по госпрограмме
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В Коломне продолжают проводить газ в дома жителей по социальной программе. Еще одно строение газифицировали накануне в деревне Зарудня.

Работы по газификации идут в сельских населенных пунктах городского округа Коломна. Накануне газ появился в доме на Дачной улице в деревне Зарудня.

В деревне голубое топливо есть уже в 31-м жилом строении. Газификация прошла по президентской программе.

Напомним, что социальная газификация Подмосковья - это проект, который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Речь идет о жителях газифицированных населенных пунктов.

Информация о льготных программах есть на официальном сайте «Мособлгаза». Для жителей Коломны и Озер также работает специальный телеграм-чат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Газ Социальная газификация

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