Видеокамеры для контроля за капремонтом установили в 250 ЖК Подмосковья

Отделение эндокринологии начало работать на базе стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова в Ивантеевке. Здесь смогут получать помощь пациенты с сахарным диабетом и другими заболеваниями эндокринной системы.

«Эндокринные заболевания особенны тем, что они проявляются не симптомами в области больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Поэтому полноценная диагностика и лечение возможны только в условиях стационара и под наблюдением опытных специалистов», - отметила заместитель главного врача по терапии Марина Глонти.

В новом отделении пациенты смогут получать помощь не только эндокринологов, но и смежных специалистов, включая нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога. Это особенно важно для больных сахарным диабетом, который дает осложнения на разные системы организма.

Отделение рассчитано на 25 мест круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Медицинскую помощь здесь оказывают как плановую, так и экстренную.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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