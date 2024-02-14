Видеокамерами «Безопасный регион» оснастят избирательные участки Подмосковья на выборах президента
Система видеонаблюдения «Безопасный регион» поможет соблюсти порядок на избирательных участках Подмосковья на выборах президента России. Камеры будут фиксировать обстановку на местах.
В Мособлизбиркоме рассказали, что камеры системы «Безопасный регион» задействуют на выборах второй год подряд. Они наблюдают за обстановкой не только на избирательных участках, но и на прилегающих к ним территориях. Устройства фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. В результате повышается уверенность в легитимности выборов и безопасности избирателей.
Впервые на избирательных участках Подмосковья систему «Безопасный регион» задействовали в 2023 году в единый день голосования. В этом году принято решение транслировать положительный опыт и на выборах президента России.
Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.
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