Видеокамер для выявления дефектов чистоты станет больше в Подмосковье в 2025 году

Умные камеры автоматически выявляют нарушения, после чего инспекторы могут вынести нарушителю административный штраф. Они определяют парковку рядом с мусорными площадками, стихийные свалки и другие нарушения чистоты и порядка.

Сейчас в области работает около 100 таких устройств, а в следующем году их станет еще больше.

«У нас есть мобильные камеры, у нас есть шесть машин с мобильными камерами, которые объезжают самые проблемные территории, и в автоматическом режиме они показывают нам нарушения. Эта информация является основой в том числе для вынесения штрафов», - рассказал министр.