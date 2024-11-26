Вице-губернатор Подмосковья проверил работу больницы в Воскресенске

Людмила Болатаева вместе с главным врачом Воскресенской больницы, заслуженным врачом России Юрием Райхманом и главой муниципалитета Алексеем Малкиным почтили память медиков, которые погибли, спасая пациентов во время пандемии коронавируса.

Она также встретилась с заведующим отделением больницы, который рассказал про работу работа «Da Vinci». С помощью установки пациентам оперируют грыжи передней брюшной стенки. Людмила Сергеевна пообщалась с пациентами, которым уже провели операции. Все они отметили высокое качество медицинского обслуживания и доброту персонала.

«Среди пациентов оказался участник специальной военной операции, который вернулся в отпуск и столкнулся с серьезным заболеванием - перфоративной язвой 12-перстной кишки с перитонитом. В экстренном порядке была проведена операция. В настоящее время наш герой находится под внимательным наблюдением медицинских специалистов. Благодаря высокому уровню оказанной медицинской помощи к середине следующей недели он сможет вернуться домой», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, что благодаря поддержке Правительства Московской области в городском округе наблюдается постоянный рост уровня медицины.

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