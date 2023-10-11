Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина рассказала об успехах женщин в науке и образовании
Форум «Роль женщины в науке» прошел в университете «Дубна». Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина стала почетным гостем мероприятия и рассказала об успехах женщин в образовании.
«Путь в науку начинается со школы, поэтому важно отметить достижения наших женщин в системе образования. В этом году воспитателем года России стала Дарья Глебова из Балашихи, а звание „Учитель года Подмосковья“ получила Мария Базулина из Сергиева Посада», - подчеркнула она.
На данный момент более 168 тысяч женщин работают в системе образования. Отмечаются и успехи школьниц. Например, выпускница Балашихинского лицея Полина Романова набрала 100 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ.
Большое внимание помощи женщинам и детям уделяет «Союз женщин России». Каклюгина выразила благодарность региональному отделению и его председателю Екатерине Богдасаровой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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