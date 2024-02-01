Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о способе получения выплаты за съемное жилья для учителей

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, выплату назначают для новых учителей, а также для тех, кто давно работает в школах. Претендовать на нее могут педагоги-предметники по самым востребованным дисциплинам.

«С 1 февраля учителя Подмосковья, которые арендуют жилье, могут подать заявление на компенсационную выплату. Это новая мера поддержки, благодаря которой педагоги будут ежемесячно получать 20 тысяч рублей», - сказала она.

Подать заявку на получение поддержки можно через «Госуслуги». Узнать подробнее об условиях можно по ссылке.

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