11 ноября 2023, 19:54

Вице-губернатор Подмосковья Хромушин обсудил вопросы теплоснабжения в Кашире

Министерство энергетики Московской области
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Совещание по вопросам теплоснабжения городского округа Кашира прошло под руководством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Вместе с министрами и представителями сферы ЖКХ он обсудил актуальные вопросы подачи тепла в дома.

Евгений Хромушин указал, что на территории Каширы ведется масштабная реконструкция системы теплоснабжения. На сегодняшний день уже есть положительные результаты. Так, за последние две недели количество жалоб значительно снизилось. Также Евгений Хромушин сообщил, что посетил несколько квартир в ЖК «Березовая роща», откуда поступали жалобы.

«Работа предстоит колоссальная, но все идет согласно намеченному графику. Предпринимаем всевозможные меры, чтобы жители зимой чувствовали себя комфортно», - добавил Евгений Хромушин.

Как сообщают представители Минэнерго Подмосковья, работа по перекладке магистральной сети Кашира-2 будет осуществляться в четыре этапа и завершится в 2024 году. Кроме этого, в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие годы включено еще 11 мероприятий по реконструкции 25 километров сетей теплоснабжения.

Участники совещания также посетили ВЗУ-2 в деревне Горки, где проверили ход работ по замене оборудования. Отмечено, что новые насосы были успешно установлены, что гарантирует надежное электроснабжение достаточной мощности.

Кроме того, обсуждался вопрос установки шести новых тепловых пунктов в микрорайоне Кашира-2, два из которых будут установлены в ближайшее время. Основной объем работ запланирован на 2024 год. Это позволит обеспечить жителям бесперебойное теплоснабжение и горячую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации старых котельных. Он подчеркнул, что на смену устаревшему оборудованию приходит цифровое и автоматизированное.

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ЖКХ Отопление Кашира
11 ноября 2023, 19:32
Дмитрий Волошин проинспектировал ремонтные работы теплосети в Старых Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дмитрий Волошин проинспектировал ход ремонтных работ по устранению утечки на трубопроводе горячего водоснабжения в Старых Химках. Вместе с главным инженером ресурсоснабжающей организации и жителями глава городского округа провел проверку и обозначил следующие шаги по устранению аварии.

Инцидент произошел на улице Кирова, где трубопровод между тепловой камерой и домом находится в процессе ремонта. В результате утечки подвал дома оказался затоплен, что привело к повреждению первого этажа и входной группы.

«Как только бригада устранит повреждение, осушим подвал и проведем ремонт, приведем в порядок первый этаж и входную группу», - добавил Дмитрий Волошин.

На месте аварии сегодня была раскопана траншея для обеспечения удобного доступа к коммуникациям и замены изношенного участка. Организация ресурсоснабжения временно ограничит подачу горячей воды для осуществления восстановительных работ. Согласно данным ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы будут завершены к концу дня.

Житель дома на улице Кирова, Антон Антонов, выразил благодарность главе города Дмитрию Волошину за личное посещение места происшествия.

Также стоит отметить, что в округе Химки продолжаются восстановительные работы на теплосетях на нескольких улицах, включая Пролетарскую, Речную, Московскую и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Химки Отопление
11 ноября 2023, 19:09
Спортсменка из Домодедова стала чемпионкой России по боксу
Telegram-канал главы г.о. Домодедово
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Спортсменка Юлия Чумгалакова, представляющая Домодедовский городской округ, стала чемпионкой России по боксу. Соревнования прошли в Уфе. В них приняли участие более 170 женщин из 49 субъектов РФ.

В финальном поединке Юлии Чумгалаковой удалось одержать уверенную победу над спортсменкой из Челябинской области. Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

«От всей души поздравляю Юлию с прекрасным результатом! Она большая молодец! Гордимся нашей спортсменкой и всегда за нее болеем», - написал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин в своем официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Спортсмены Город Домодедово
11 ноября 2023, 18:56
Школьница из Химок победила в акции «Экоперемена: сдавай тару за награду»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанница школы №29 городского округа Химки Ренита Мочалова стала победительницей экологической акции «РТ-Инвест» «Экоперемена: сдавай тару за награду». Во время проведения соревнований ей удалось сдать более 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок.

Всего за месяц работы экопункта учащиеся школы №29 сдали в фандомат более 16 тысяч единиц различной тары, подходящей для повторной переработки. За каждую бутылку им начислялось по пять баллов, а за алюминиевую банку – 10 очков. По итогам акции Ренитае Мочаловой удалось набрать 100 тысяч баллов. Таким образом она стала победительницей конкурса.

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подчеркнул, что рекордные показатели по сбору вторсырья наглядно демонстрируют заинтересованность школьников Подмосковья в раздельном сборе отходов.

«За все время работы проекта «РТ-Инвест» с помощью роботизированных экопунктов было собрано более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок», - добавил Андрей Шипелов.

Отметим, что подобные мероприятия помогают объяснить детям важность раздельного сбора мусора. Кроме того, они благоприятно сказываются на состоянии окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Химки Экология
11 ноября 2023, 18:39
Спортсменки из Химок завоевали бронзовые медали на первенстве России по настольному теннису
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы училища олимпийского резерва № 3 городского округа Химки удостоились бронзовых медалей на первенстве России по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие юные спортсменки до 22 лет.

В составе сборной Московской области выступили четыре жительницы Химок - Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Альфия Юнусова смогла попасть в восьмерку сильнейших юниорок России в рамках личного зачета и продолжит борьбу за медали первенства. В ¼ финала она сразится с представительницей Самары.

Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что настольный теннис из года в год набирает все большую популярность.

«Я рад, что Химки играют важную роль в развитии этого спорта. У нас в училище олимпийского резерва № 3 отличные тренеры, которые помогают молодым теннисистам раскрыть свой потенциал», - указал Валентин Герасимов.

Он подчеркнул, что в Московской области ведется активная поддержка спортсменов. Кроме того, продолжается активное строительство новых объектов, где атлеты могут тренироваться и улучшать свои показатели. Также модернизацию проходят устаревшие площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Свои двери для первых посетителей они должны распахнуть до конца года.

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Спортсмены Химки

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