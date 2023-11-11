Вице-губернатор Подмосковья Хромушин обсудил вопросы теплоснабжения в Кашире

Евгений Хромушин указал, что на территории Каширы ведется масштабная реконструкция системы теплоснабжения. На сегодняшний день уже есть положительные результаты. Так, за последние две недели количество жалоб значительно снизилось. Также Евгений Хромушин сообщил, что посетил несколько квартир в ЖК «Березовая роща», откуда поступали жалобы.

«Работа предстоит колоссальная, но все идет согласно намеченному графику. Предпринимаем всевозможные меры, чтобы жители зимой чувствовали себя комфортно», - добавил Евгений Хромушин.

Как сообщают представители Минэнерго Подмосковья, работа по перекладке магистральной сети Кашира-2 будет осуществляться в четыре этапа и завершится в 2024 году. Кроме этого, в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие годы включено еще 11 мероприятий по реконструкции 25 километров сетей теплоснабжения.

Участники совещания также посетили ВЗУ-2 в деревне Горки, где проверили ход работ по замене оборудования. Отмечено, что новые насосы были успешно установлены, что гарантирует надежное электроснабжение достаточной мощности.

Кроме того, обсуждался вопрос установки шести новых тепловых пунктов в микрорайоне Кашира-2, два из которых будут установлены в ближайшее время. Основной объем работ запланирован на 2024 год. Это позволит обеспечить жителям бесперебойное теплоснабжение и горячую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации старых котельных. Он подчеркнул, что на смену устаревшему оборудованию приходит цифровое и автоматизированное.

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