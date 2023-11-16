Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин открыл новую площадку «Мегабак» в Химках

Новую площадку открыл вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин вместе с главой округа Дмитрием Волошиным. Он напомнил, что на сегодняшний день в регионе закрыли все полигоны старого формата, вместо которых теперь работают комплексы переработки.

«Сегодня мы пришли к тому, что Московская область закрыла все 39 полигонов старого формата. Вместо них работают современные комплексы по переработке отходов. Все, что дошло до контейнера и попало в синий контейнер региональный оператор заберет на переработку и это будет переработано», - сказал Евгений Хромушин.

На «Мегабак» в Химках жители смогут за деньги сдать металл, электронику, пластик и макулатуру.

«Благодаря этому химкинскому пункту „Мегабак“ более 10 тонн пластика, шин, стекла и других отходов не отправились на свалки, а были переработаны и использованы повторно с пользой для природы. Мы рады, что именно Химки стали первым городом Подмосковья, где „Мегабак“ теперь функционирует в таком обновленном виде», - отметил глава округа Дмитрий Волошин.

Проект «Мегабак» направлен на недопущение навалом мусора на контейнерных площадках. Каждый житель может принести крупногабаритные отходы в специальное место и вернуть их в оборот. На площадках уже собрали около 225 тысяч кубометров вторсырья.

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