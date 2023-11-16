16 ноября 2023, 10:40

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин открыл новую площадку «Мегабак» в Химках

Мин ЖКХ
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Юбилейную 60-ю площадку сбора отходов «Мегабак» открыли в Подмосковье. Она находится на улице Машинцева в Химках. Жители смогут сдать туда вторичные отходы, в том числе крупногабаритные, и получить вознаграждение.

Новую площадку открыл вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин вместе с главой округа Дмитрием Волошиным. Он напомнил, что на сегодняшний день в регионе закрыли все полигоны старого формата, вместо которых теперь работают комплексы переработки.

«Сегодня мы пришли к тому, что Московская область закрыла все 39 полигонов старого формата. Вместо них работают современные комплексы по переработке отходов. Все, что дошло до контейнера и попало в синий контейнер региональный оператор заберет на переработку и это будет переработано», - сказал Евгений Хромушин.

На «Мегабак» в Химках жители смогут за деньги сдать металл, электронику, пластик и макулатуру.

«Благодаря этому химкинскому пункту „Мегабак“ более 10 тонн пластика, шин, стекла и других отходов не отправились на свалки, а были переработаны и использованы повторно с пользой для природы. Мы рады, что именно Химки стали первым городом Подмосковья, где „Мегабак“ теперь функционирует в таком обновленном виде», - отметил глава округа Дмитрий Волошин.

Проект «Мегабак» направлен на недопущение навалом мусора на контейнерных площадках. Каждый житель может принести крупногабаритные отходы в специальное место и вернуть их в оборот. На площадках уже собрали около 225 тысяч кубометров вторсырья.

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Переработка Экология
16 ноября 2023, 11:08
Опухоль мозга размером с теннисный мяч успешно удалили в Люберецкой больнице
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 45 лет обратился в Люберецкую больницу с жалобой на снижение памяти и внимания. По результатам МРТ у него выявили опухоль головного мозга, размер которой сопоставим с теннисным мячом.

Опухоль распространялась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Это представляло прямую угрозу для жизни пациента.

По словам главврача Дмитрия Семенцова, такая операция требует ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли возникнуть серьезные осложнения.

Хирурги провели трепанацию черепа и с помощью микроскопа, навигации и специальных микроинструментов в течение шести часов удаляли опухоль.

Через два часа после операции пациент пришел в сознание, но оставался под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, где мужчина начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. Через неделю его выписали без неврологических нарушений.

По результатам гистологии, опухоль оказалась злокачественной. Пациенту предстоит курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Здравоохранение Больницы Врачи
16 ноября 2023, 11:08
Площадь Ленина в Краснознаменске благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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Площадь Ленина благоустроят в Краснознаменске в 2024 году. Там обустроят место для пеших прогулок, обновят систему освещения и создадут комплекс городской навигации.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Михаил Хайкин, первый этап благоустройства площади уже завершился ранее. В следующем году эту работу продолжат.

«Ранее мы уже выполнили первый этап благоустройства, завершив работы на территории сквера с различными активностями и набережной пруда. В следующем году мы приступим к реализации второго этапа проекта и облагородим площадь имени Ленина», - сказал он.

Территория находится в центре Краснознаменска. Это площадь перед Домом Офицеров с памятником Владимиру Ленину. Традиционно там проводят массовые мероприятия. По проекту на площади обновят плиточное мощение, создадут больше пространства для прогулок, систему освещения и навигации. Там также установят инсталляцию со словом «Краснознаменск» из металлических букв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Краснознаменск
16 ноября 2023, 10:44
Советники директоров по воспитанию в Подмосковье представили инновационные подходы к развитию детей
Министерство образования МО
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Пресс-конференция советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями всероссийского проекта «Навигаторы детства» прошла в Доме правительства Московской области. Участники встречи представили наработки, обсудили актуальные проблемы, связанные с воспитанием детей, а также представили инновационные подходы к развитию подрастающего поколения.

Советники отвечают за создание единой воспитательной среды в школах за счет открытого диалога с обучающимися и родителями. Это преимущественно молодые специалисты, благодаря которым воспитание становится эффективнее.

«За два года деятельность советников директоров по воспитанию показала хорошую динамику в положительном развитии воспитательной среды в школах и её влияние на обучающихся. С 1 сентября 2023 года должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась и в 51 учреждении СПО Московской области», - отметил руководитель регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Подмосковья Святослав Громов.

Конкурс на должность советника директора по воспитанию впервые стартовал в 2021 году. Тогда в нем приняли участие более шести тысяч человек из десяти пилотных проектов. В этом году в конкурсе уже участвовала вся страна, а участниками стали более 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Образование
16 ноября 2023, 10:43
Вновь созданное фермерское хозяйство в Орехово-Зуеве получило в аренду более 17 гектаров земли
МИО МО
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В Московской области уделяется особое внимание вопросам использования и сохранности сельскохозяйственных земель. Так, фермерское хозяйство в Орехово-Зуеве получило в аренду участок площадью 17,5 гектара.

«Наши аграрии получают гектары как в аренду, так и безвозмездное пользование. КФХ из Орехово-Зуева - совсем новое фермерское хозяйство, открылось оно в этом году. Землю обработают, вспашут и будут использовать под растениеводство», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Аграриям Подмосковья напоминают, что получить земельный участок без торгов под сельскохозяйственное производство можно на региональном портале госуслуг. Услугу предоставят в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

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