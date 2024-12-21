Вице-губернатор Подмосковья Болатаева рассказала о мерах соцподдержки в регионе

«В первую очередь это наши многодетные семьи. На сегодняшний день у нас проживают около 113 тысяч многодетных семей. Примерный ежегодный прирост составляет 7,5 тысячи семей», - рассказала она.

Одна из льгот - обеспечение земельными участками. При этом не всем семьям получается выделить участки там, где бы им хотелось. Поэтому в этом году было принято решение о вводе выплат в 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

«Очень здорово это было принято среди наших семей. Буквально за месяц после запуска у нас порядка 3,5 тысячи семей воспользовались этой выплатой», - отметила Болатаева.

На эти деньги многодетные семьи смогли вложиться в покупку участков или улучшение жилищных условий.

Отдельное внимание Болтаева уделила заботе о пожилых людях и семьях с инвалидами. В Подмосковье действует целый ряд мер поддержки для пенсионеров. Также специалист рассказала о поддержке детей-сирот.

«У нас ключевая задача - все дети должны жить в семье. Мы еще несколько лет назад выбрали курс на семью. Какой бы ни был замечательный детский дом, ничто не заменит ребенку семью. Наша задача - подобрать хорошую любящую семью. У нас абсолютно все дети-сироты устраиваются в семьи. Единственные, кто у нас остаются в специализированных учреждениях, это очень тяжелые дети с тяжелыми заболеваниями. А так у нас 99% воспитываются в приемных семьях», - рассказала Болатаева.

Она подчеркнула, что одна из главных мер поддержки - обеспечение жильем детей-сирот. У большинства из них нет собственного жилья, поэтому работает программа, в рамках которой порядка 800 квартир ежегодно передается таким детям.