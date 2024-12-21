21 декабря 2024, 15:00

Вице-губернатор Подмосковья Болатаева рассказала о мерах соцподдержки в регионе

Телеканал «360»
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Всего в Московской области проживают около 8,5 миллиона человек. Из них порядка 3,5 миллиона пользуются различными социальными услугами. Подробностями о мерах поддержки рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева в интервью на 360.ru.

«В первую очередь это наши многодетные семьи. На сегодняшний день у нас проживают около 113 тысяч многодетных семей. Примерный ежегодный прирост составляет 7,5 тысячи семей», - рассказала она.

Одна из льгот - обеспечение земельными участками. При этом не всем семьям получается выделить участки там, где бы им хотелось. Поэтому в этом году было принято решение о вводе выплат в 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

«Очень здорово это было принято среди наших семей. Буквально за месяц после запуска у нас порядка 3,5 тысячи семей воспользовались этой выплатой», - отметила Болатаева.

На эти деньги многодетные семьи смогли вложиться в покупку участков или улучшение жилищных условий.

Отдельное внимание Болтаева уделила заботе о пожилых людях и семьях с инвалидами. В Подмосковье действует целый ряд мер поддержки для пенсионеров. Также специалист рассказала о поддержке детей-сирот.

«У нас ключевая задача - все дети должны жить в семье. Мы еще несколько лет назад выбрали курс на семью. Какой бы ни был замечательный детский дом, ничто не заменит ребенку семью. Наша задача - подобрать хорошую любящую семью. У нас абсолютно все дети-сироты устраиваются в семьи. Единственные, кто у нас остаются в специализированных учреждениях, это очень тяжелые дети с тяжелыми заболеваниями. А так у нас 99% воспитываются в приемных семьях», - рассказала Болатаева.

Она подчеркнула, что одна из главных мер поддержки - обеспечение жильем детей-сирот. У большинства из них нет собственного жилья, поэтому работает программа, в рамках которой порядка 800 квартир ежегодно передается таким детям.

Льготы Дети Пенсионеры Семья Интервью Инвалиды
21 декабря 2024, 14:44
Свыше тысячи единиц техники задействуют для уборки снега в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Температура воздуха в Московской области колеблется от +1 до -3 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом, обильные снегопады в ближайшее время не предсказываются.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 24 сантиметров. В течение суток на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдут более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По информации на 12:00, механизированная уборка охватила 86% дворовых территорий области. Для обеспечения мобильности граждан уборка начинается с входных групп домов, лестничных пролетов, подъездов к контейнерным площадкам и тротуаров.

Работы находятся под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Погода Снегопад
21 декабря 2024, 14:42
Свыше 40 новых школ открыли в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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В 2024 году в Подмосковье открыли 41 новую школу. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что это рекорд. Помимо этого, в регионе реализуют большую программу капремонта образовательных учреждений. В 2025 году в нее войдут еще 90 школ и детских садов.

«Это очень важно, потому что важно не только, кто учитель твоего ребенка, но и условия, в которых он учится. На сегодняшний день у нас 1,01 миллиона детишек, которые ходят в школу в Московской области. Это огромные цифры, работают очень много учителей. Порядка 50 тысяч педагогов», - сказала Болатаева.

В регионе также развивается олимпийское движение. Только в текущем году шесть ребят из Подмосковья стали лучшими на международных олимпиадах по математике физики и астрономии. Пять из них стали золотыми медалистами.

В 2024 году шла большая дискуссия по поводу ЕГЭ: отменять или не отменять. На данный момент единый государственный экзамен существует, и благодаря ему оценивают результаты школьников. Так, около 800 ребят набрали 100 баллов, а четверо выпускников получили по 300 баллов.

«Это большой труд, ответственное отношение к учебе», - подчеркнула Болатаева.

Еще одним важным событием в сфере образования Подмосковья стало открытие Центра международного сотрудничества имени Примакова. Его главная задача - взаимодействие и обмен опытом педагогов и школьников из России и ОАЭ.

«Мы возлагаем большие надежды на центр, потому что это хорошие возможности для наших детей, для всей системы образования. Это не только изучение культуры ОАЭ, но и обмен опыта педагогов, потому что технологии идут вперед, методики развиваются», - заключила Болатаева.

Ребята из ОАЭ также получают возможность изучать русский язык. По словам вице-губернатора, это расширяет кругозор и позволяет понять, как развивается образование в других странах.

Образование
21 декабря 2024, 13:55
В Подмосковье планируют открыть 100 школ по гольфу
Телеканал «360»
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Подмосковье активно развивает различные направления спорта. Одно из них — гольф. Президент федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов рассказал про популяризацию этого вида спорта и о планах на 2025 год в интервью 360.ru.

«Московская область - это регион с расположением самого большого количества полей в Российской федерации. Это тоже огромное подспорье для развития гольфа», - отметил Гаврилов.

Он сообщил, что на сегодняшний день существует договоренность со всеми гольф-клубами в Подмосковье.

«Они выделяют профессиональных тренеров и те родители, которые хотят, чтобы на время каникул летом дети занимались бесплатно, они могут приехать в определенное время и бесплатно получать знания по гольфу», - рассказал Гаврилов.

Гаврилов добавил, что в Подмосковье планируется создать 100 школ по гольфу. К этой цифре в регионе приблизятся в течение следующего года.

Спортсмены Дети Школы Интервью
21 декабря 2024, 13:32
Руководитель театра в Люберцах получила стипендию губернатора Подмосковья
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Мария Лукина в Люберцах получила стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева за мюзикл «Петя и Фолк». Она руководит театром «Успех» в Культурно-досуговом центре Томлино-Октябрьский.

Мария Лукина руководит театром «Успех» с 2019 года. За это время воспитанники поучаствовали в конкурсах всероссийского, регионального и международного уровней. Они получили гран-при и побеждали на различных фестивалях.

В репертуаре «Успеха» - «Возвращение Алисы», «Вокруг света», «Как казак праздник в станицу вернул», «Царство Льда», «4 стихии», «Русалочка», «Бременские музыканты», «А зори здесь тихие», «Петя и фолк».

В 2018 году артисты театра снялись в художественном фильме «Вокруг света». Кинолента неоднократно занимала призовые места на кинофестивалях.

Мария Лукина - идейный вдохновитель конкурсов «Наследники Победы» и «Хрустальный голос Октябрьского».

Люберцы

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