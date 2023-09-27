Вейкборд-парк построят на Веретьевском пляже вблизи озера Сенеж в Солнечногорске

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Водно-спортивный клуб «Альфа» стал победителем организованного региональным Минэкологии аукциона на право пользования частью акватории озера.

«Победитель аукциона намерен создать в акватории Сенежа вейкборд-парк. По сути, это означает, что появилась еще одна структура, заинтересованная в сохранении озера, поскольку водопользователь обязан осуществлять мониторинг состояния воды и береговой зоны, периодически отчитываясь перед министерством», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также напомнил, что согласно Водному кодексу России каждый человек имеет право беспрепятственного доступа к озеру. Это дополнительно закреплено в договоре водопользования, который вступит в силу после регистрации в Государственном водном реестре.

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