Ветслужба Подмосковья провела свыше миллиона вакцинаций рогатого скота с января

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ветеринары провели 297,6 тысячи исследований крупного рогатого скота на бруцеллез, 152 тысячи - на туберкулез, 146 тысяч - на лейкоз, 66 тысяч - на гиподерматоз. Они также выполнили 136 тысяч вакцинаций от парагриппа-3, 126 тысяч - от инфекционного ринотрахеита, 105 тысяч от вирусной диареи и 97 тысяч от лептоспироза.

Мелкому рогатому скоту провели 19 тысяч вакцинаций от бешенства, 17 тысяч - от сибирской язвы, четыре тысячи - от оспы овец и три тысячи - от лептоспироза.

В министерстве добавили, что такие мероприятия проводят во всех хозяйствах региона. Это позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие ферм.

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