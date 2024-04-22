22 апреля 2024, 13:44

Ветлаборатории Подмосковья расширили область аккредитации

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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«Мособлветлаборатория» успешно прошла процедуру аккредитации, подтвердив компетентность своих сотрудников. Лаборатория теперь будет активно заниматься физико-химическими исследованиями молока, молочных продуктов, а также анализом содержания токсичных элементов в пищевой продукции, воде и почве.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что лаборатории Госветслужбы продолжат внедрение новых методов исследований. В ближайшем будущем по меньшей мере шесть лабораторий региона пройдут процедуру аккредитации и расширят свои возможности.

«Приглашаем сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств для проведения исследований в аккредитованных лабораториях государственной ветеринарной службы Московской области!» - добавили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Сельское хозяйство Продукты
22 апреля 2024, 14:55
Еще 80 жителей переселили из аварийных домов в Подмосковье
пресс-служба губернатора
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Свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселили в Подмосковье на минувшей неделе. Жители 12 городских округов получили новые квартиры или денежные компенсации, об этом сообщили в Минстрое региона.

За неделю еще 87 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры или получили компенсации. Расселили 36 аварийных помещений в 12 округах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ветхие аварийные квартиры площадью 1385 квадратных метров находились в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Нацпроекты Аварийное жилье
22 апреля 2024, 14:51
Генуборку проведут в доме №14 на Текстильной улице в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Анна Кротова во время обхода осмотрела дом № 14 на Текстильной улице и его территорию. Глава Лобни осталась недовольна состоянием подъездов, она также распорядилась откачать воду из подвала многоэтажки, а затем провести там генеральную уборку.

«Дом нуждается в капитальном ремонте», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В ходе обхода выявили и другие проблемы, среди которых - необходимость ремонта асфальтового покрытия после проведенных коммуникационных работ и установка столбика на пешеходной дорожке по просьбе жителей. Кротова также поручила управляющей компании заняться опиловкой сухих деревьев и ремонтом детских площадок в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Глава Лобни также дала поручения профильным службам улучшить качество уборки придорожной полосы на улице 40 лет Октября, были даны.

«Со следующих выходных начнем делать свежую разметку, что преобразит наши дороги, » - отметила Кротова.

Кроме того, встречаясь с жителями на Калинина, глава обсудила установку новых контейнеров для отходов, монтаж модульного туалета и возможность создания новой остановки «Окружная, 1».

Также в планах - масштабный субботник в лесопарке, где будет подведен итог месяца чистоты и благоустройства.

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Благоустройство Лобня
22 апреля 2024, 14:38
Школьникам Подмосковья напомнили рекомендации по подготовке к ЕГЭ
Телеканал «360»
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Совсем скоро для учащихся Подмосковья и учителей начнется важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. О том, как подготовиться к экзамену и с какими нововведениями придется столкнуться, рассказал исполняющий обязанности директора Ангеловской средней образовательной школы Владимир Шумов.

Обучение перед проведением ЕГЭ прошли около 1,3 тысячи работников ППЭ. Это не только руководители пунктов приема экзаменов, но и организаторы, работающие в и вне аудиторий.

Шумов отметил, что главная задача организаторов - проведение экзаменов без замечаний. Для этого школьники и работники ППЭ проводят ЕГЭ в тестовом формате. Дети могут проверить свои силы, а сотрудники пунктов проведения экзаменов проверяют исправность оборудования и отрабатывают навыки проведения экзаменов.

«Это лишь один из этапов вашей жизни. Он важен, волнителен, к нему готовятся все дети. Эта подготовка очень длительная, поэтому ребятам важно отдохнуть. Я рекомендую всем детям накануне погулять с друзьями, прийти домой, выпить чашечку чая и лечь спать. Важно выспаться», - заключил Шумов.

Он также подчеркнул, что в этом году особой популярностью среди школьников пользуются обществознание и информатика. Ежегодно результаты по этим дисциплинам повышаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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ЕГЭ Школы Учителя Экзамены
22 апреля 2024, 14:27
Уровень снижения абортов достиг 7% в Подмосковье в 2023 году
Медиасток.рф
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Часть женщин, для которых беременность стала нежелательной, отказываются ее прерывать после консультации с врачом. В Подмосковье проводят большую работу в этом направлении, которая приносит результаты. За 2023 год количество абортов в регионе сократилось еще на 7%.

«Мы наблюдаем ежегодное снижение количества абортов в Московской области. В прошлом году число женщин, отказавшихся прерывать беременность после доабортного консультирования, выросло на 7% по сравнению с 2022-м. Достичь таких результатов мы смогли благодаря масштабной профилактической работе, а также психологической поддержке беременных», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале « Стань мамой в Подмосковье ». Также работает колл-центр по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости.

«Наш регион на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», - сообщал Воробьев.

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Здравоохранение Беременность Женщины

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