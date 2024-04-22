Ветлаборатории Подмосковья расширили область аккредитации

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Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что лаборатории Госветслужбы продолжат внедрение новых методов исследований. В ближайшем будущем по меньшей мере шесть лабораторий региона пройдут процедуру аккредитации и расширят свои возможности.

«Приглашаем сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств для проведения исследований в аккредитованных лабораториях государственной ветеринарной службы Московской области!» - добавили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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