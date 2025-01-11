Ветеринары провели свыше 157 тысяч исследований мяса в Подмосковье за год

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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин совместно с депутатами Совета депутатов Юрием Маховым и Натальей Конновой провели осмотр территории, прилегающей к поликлинике поселка Биокомбината. В ходе проверки было выявлено, что существующая парковка не справляется с нагрузкой, создавая неудобства для жителей и гостей района.

Для решения проблемы было принято решение о необходимости расширения парковочных мест, что позволит улучшить доступность медицинского учреждения и повысить комфортность пребывания в данной зоне.

Инициатива по увеличению парковки была оперативно передана главе городского округа Лосино-Петровский Сергею Джеглаву для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

«В настоящее время мы с нетерпением ожидаем официального ответа от руководства города, который, надеемся, подтвердит нашу инициативу и станет первым шагом на пути к улучшению условий парковки возле поликлиники», - сказал Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Решение о модернизации инфраструктуры станет важным шагом для повышения удобства жителей и гостей поселка Биокомбината.