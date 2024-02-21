Ветераны СВО из Подмосковья сразятся за Кубок защитников Отечества в Калуге
Сборная ветеранов СВО Московской области выступит в Калуге на соревнованиях за «Кубок защитников Отечества» среди сборных ЦФО и СЗФО. В турнире примут участие около 200 параатлетов, из них 10 из Подмосковья.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московский области, соревнования пройдут в шести дисциплинах: волейболе сидя, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе и пауэрлифтинге.
Подмосковную команду к соревнованиям, которые пройдут с 21 по 24 февраля, подготовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр.
Организовали турнир Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Правительство Калужской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».
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