Ветераны совершили 192 бесплатные поездки на такси в Подмосковье за год

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Прием заявок на предоставление субсидии для производства овощей защищенного грунта стартовал в Подмосковье. Подать документы можно до 6 мая, а победителей объявят 15-го.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключат соглашения для предоставления субсидий на более чем 59 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета», - рассказал Мурашов.

Финансовую поддержку получат производители, которые выращивают огурцы и помидоры в защищенном грунте с применением технологии досвечивания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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