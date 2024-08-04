04 августа 2024, 21:36

Ветераны из Раменского провели автопробег в честь 94-й годовщины ВДВ

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Ежегодный автопробег в честь 94-й годовщины ВДВ организовали ветераны «Боевого братства» городского округа Раменское 2 августа. Он объединил ветеранов братства, представителей администрации, депутатов, ветеранов Совета ветеранов, кадетов и местных жителей. Участники посетили могилы военных.

Ветераны-участники «Боевого братства» провели ежегодный автопробег по случаю 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие состоялось в Раменском 2 августа. Автопробег стартовал из города, ветераны посетили могилы бойцов.

Среди них могила почетного гражданина города Раменское Владимира Финогеева, ветерана Великой Отечественной войны. Он был «сыном полка» 10-й воздушно-десантной бригады с 1943 по 1944 годы. Бойцы бригады проходили подготовку в Раменском районе, затем их отправили на Карельский фронт. При содействии Владимира Финогеева в раменских школах создали музеи боевой славы.

Участники автопробега почтили память кавалера двух орденов Мужества, капитана роты «ЗУБР» Подмосковного ОМОНа Владимира Золотухина. На мемориальной доске школы № 8 в Раменском увековечели его имя.

Ветераны склонили головы и у могил участников СВО.

«Наши земляки, наши боевые товарищи навсегда останутся в наших сердцах. Пока мы живы, мы с честью будем рассказывать молодежи об их подвигах, жизни и делах. Считаю, что связь поколений прерываться не должна. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы молодое поколение знало, что в Раменском округе жили достойные своего Отечества люди», - отметил десантник, участник Раменского отделения «Боевого Братства» Денис Сулимов.

Завершился автопробег в сквере имени генерал-лейтенанта Хасана Харазии. Там ежегодно проходит митинг «голубых беретов». Собравшиеся возложили цветы к мемориалам и почтили погибших десантников минутой молчания.

Отметим, что в Раменском во время Великой Отечественной войны формировались некоторые десантные части. Память о них жива до сих пор.

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Праздники Ветераны Раменское ВДВ
04 августа 2024, 19:46
Жители Уваровки в Можайске отметили 155-й день рождения поселка
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Перед домом культуры в поселке Уваровка городского округа Можайск 3 августа состоялось празднование 155-го дня рождения поселка. Грамотами, благодарственными письмами и подарками наградили трудовые коллективы, активистов и волонтеров поселка, а также игроков молодежной футбольной команды.

Жители Уваровки и соседних поселков и деревень 3 августа на площади перед домом культуры отметили 155 лет со дня основания этого крупного населенного пункта Можайского городского округа.

Дети посетили призовой тир, покатались на детских джипах-электромобилях, попрыгали на большом спортивном батуте, поиграли в различные игры, полакомились сладкой ватой и поп-корном. Жители могли заглянуть в сувенирные лавки, заказать шашлык, купить картофель фри и вареную кукурузу. Волонтеры, учащиеся Уваровской школы, раздавали всем желающим флажки и белые шары с надписью «Я люблю Уваровку». На площади организовали веселые конкурсы, танцы, игры с призами для детей. Здесь же прошли мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Под открытым небом состоялся праздничный концерт. Посмотреть выступление творческих коллективов Можайского городского округа приехали несколько сотен зрителей: из Можайска, Поречья, Синичино и даже из дальних можайских деревень.

Фасад дома культуры Уваровки украсили большими портретами графа Алексея Сергеевича Уварова и его супруги Прасковьи Сергеевны. При содействии графов Уваровых в 1869 году во время строительства Смоленской железной дороги была заложена станция Уваровская. Позднее вокруг станции появились первые дома поселка.

Заместитель начальника Управления по работе с подведомственными территориями, начальник Уваровского территориального сектора администрации Раиса Голубева и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова торжественно поздравили всех уваровцев с праздником.

Трудовые коллективы и активистов поселка наградили грамотами главы Можайского городского округа и благодарственными письмами Управления образования и отраслей социальной сферы администрации. Также наградили и игроков молодежной футбольной команды Уваровки. Ребята прославили поселок во многих спортивных состязаниях и чемпионатах. Особо отметили благодарственными письмами и подарками добровольцев, помогающих вязать маскировочные сети, делающих окопные свечи, собирающих гуманитарную помощь бойцам СВО.

«Искренне благодарю уваровцев за ощутимую помощь нашим ребятам, находящимся в зоне СВО и, конечно, низко кланяюсь матерям и женам наших защитников. Желаю скорейшей победы и возвращения ребят в наш славный, трудовой и героический поселок Уваровку», - сказала Татьяна Сердюкова.

В этот день на праздник приехали и семьи военнослужащих специальной военной операции. Мать одного из бойцов из деревни Шохово привезла на мероприятие внучку Арину и ее двоюродных сестер. Отец девочки на войне с осени 2022 года. В их доме в конце прошлого года произошел пожар.

«Мы очень благодарны нашим властям за оперативную помощь в такой беде: дом отремонтировали, накрыли крышу, подняли веранду, газовщики дали новую газовую плиту. До сих пор нам ощутимо помогают, вот почему мы сегодня можем от души радоваться празднику, гулять и веселиться. Спасибо всем», - поделилась родственница бойца.

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Праздники Ветераны Раменское ВДВ
04 августа 2024, 18:07
Ветеранам БАМа из Шатуры вручили медали от президента России
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В Шатурской модельной библиотеке состоялось чествование ветеранов БАМа. Байкало-Амурскую магистраль строили тысячи военнослужащих, среди них жители городского округа Шатура. Ветеранам вручили награды и цветы от имени президента России Владимира Путина.

Участников строительства Байкало-Амурской магистрали из Шатуры наградили медалями в модельной библиотеке. Эти люди проявили героизм и мужество, когда суровых условиях тайги и вечной мерзлоты возвели масштабный проект.

Ветеранов поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.

«Строительство Байкало-Амурской магистрали - знаковое событие для всего государства, это одна из самых жизненно важных транспортных артерий, о чем не раз говорил наш президент Владимир Путин. Ее строительство и модернизация позволили соединить европейскую часть страны и Дальний Восток. Огромное вам спасибо за участие в строительстве этой железной дороги», - сказал Николай Прилуцкий.

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Ветераны Шатура
04 августа 2024, 17:47
Почти на 13 млн рублей оштрафуют предприятие за порчу земель в Люберцах
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Министерство экологии и природопользования Московской области взыщет с предприятия ООО «Т-Транс» ущерб за порчу земель почти на 13 миллионов рублей: свалку отходов выявили в поселке Красково. Таких проверок с начала года в городском округе Люберцы провели 48, по девяти нарушениям ущерб составил 76 миллионов рублей.

Регулярные рейды по охране природы проходят в городском округе Люберцы.

Так, в поселке Красково обнаружили свалку отходов. Площадь покрытой строительным мусором территории составила более 1400 квадратных метров, а общий объем отходов почти 540 кубометров. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области взяли пробы почвы, а по их результатам подали заявление в суд. Ответчику ООО «Т-Транс» грозит штраф 12,8 миллионов рублей.

В Люберцах с начала 2024 года прошло 48 таких рейдов, по девяти нарушениям ущерб оценили в 76 миллионов рублей.

К примеру, жители ЖК «Кореневский форт» и садоводческого некоммерческого товарищества «Марусин сад» жаловались на постоянное сжигание отходов и завоз строительного мусора в промзоне в Мотяково вблизи реки Чернавка. Там обнаружили завалы грунта и строительного мусора, местами они были высотой более двух метров. Участок был огорожен незаконно возведенным пятиметровым забором.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел проверку территории с участием представителей Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, администрации и Министерства экологии и природопользования региона. Комиссия составила 15 протоколов, четырех мигрантов выдворили из страны. По итогам взятых на восьми земельных участках проб начислили ущерб на сумму 62 миллиона рублей.

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Штрафы Люберцы Мусор
04 августа 2024, 17:34
Сотни образцов высочайшего качества. Олег Сирота — об итогах «Сырного чемпионата» в Истре
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Победителей «Сырного чемпионата России» определили в Истре в рамках «Сырного фестиваля», который проводится с 2 по 4 августа. За это время он порадовал жителей и гостей Подмосковья продукцией фермеров со всей России.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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Организатор мероприятия Олег Сирота, подводя итоги, отметил, что чемпионат показал рост сырной отрасли за последние 10 лет.

«Если раньше говорили, что русские не могут варить настоящий сыр, то сегодня мы видим сотни образцов высочайшего качества, и выбираем из лучших лучшие. Это достойный повод для гордости», - отметил Сирота.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Оно поможет развивать сырную индустрию в России и поспособствует запуску новых сельских хозяйств по всей стране.

В рамках «Сырного чемпионата России» представили около 150 образцов от 50 фермерских хозяйств и сыроварен, которые соревновались в шести конкурсных категориях. Все образцы были закодированы, что обеспечило анонимность оценки.

Победителем «Сырного Чемпионата России 2024» стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

Результаты конкурса, а также список победителей в различных категориях будут опубликованы в ближайшее время на официальном портале мероприятия.

Истра Сельское хозяйство Фестивали Олег Сирота конкурсы Фермеры

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