Ветераны из Раменского провели автопробег в честь 94-й годовщины ВДВ

Ветераны-участники «Боевого братства» провели ежегодный автопробег по случаю 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие состоялось в Раменском 2 августа. Автопробег стартовал из города, ветераны посетили могилы бойцов.

Среди них могила почетного гражданина города Раменское Владимира Финогеева, ветерана Великой Отечественной войны. Он был «сыном полка» 10-й воздушно-десантной бригады с 1943 по 1944 годы. Бойцы бригады проходили подготовку в Раменском районе, затем их отправили на Карельский фронт. При содействии Владимира Финогеева в раменских школах создали музеи боевой славы.

Участники автопробега почтили память кавалера двух орденов Мужества, капитана роты «ЗУБР» Подмосковного ОМОНа Владимира Золотухина. На мемориальной доске школы № 8 в Раменском увековечели его имя.

Ветераны склонили головы и у могил участников СВО.

«Наши земляки, наши боевые товарищи навсегда останутся в наших сердцах. Пока мы живы, мы с честью будем рассказывать молодежи об их подвигах, жизни и делах. Считаю, что связь поколений прерываться не должна. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы молодое поколение знало, что в Раменском округе жили достойные своего Отечества люди», - отметил десантник, участник Раменского отделения «Боевого Братства» Денис Сулимов.

Завершился автопробег в сквере имени генерал-лейтенанта Хасана Харазии. Там ежегодно проходит митинг «голубых беретов». Собравшиеся возложили цветы к мемориалам и почтили погибших десантников минутой молчания.

Отметим, что в Раменском во время Великой Отечественной войны формировались некоторые десантные части. Память о них жива до сих пор.

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