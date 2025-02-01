01 февраля 2025, 15:08

Ветераны из Можайска приняли участие в патриотическом мероприятии в Москве

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Делегация членов Можайского Совета ветеранов посетила Храм Христа Спасителя в Москве. Там состоялось торжественное собрание в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады и концерт мужского хора «Русский формат».

Ветераны отправились в столицу при поддержке администрации Можайского муниципального округа. Председателей первичных организаций Можайского Совета ветеранов там встретил и приветствовал исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.

На собрании, посвященном обороне Ленинграда и 81-й годовщине полного снятия фашистской блокады, собравшимся показали видео-приветствие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и зачитали приветственное обращение мэра Москвы Сергея Собянина. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами также тепло поприветствовал гостей мероприятия. Со своими докладами на собрании выступили священнослужители, историки и ученые.

Как рассказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова, представителей делегации впечатлили подготовленные спикерами материалы. Среди них, например, доклад ученых-историков Российского Государственного архива социально-политической истории на тему «Общество и церковь на защите Ленинграда».

«В год подготовки и празднования юбилея Великой Победы эта поездка стала для наших ветеранов вдохновляющим событием, которое поможет нам с честью справится со всеми поставленными перед Можайской ветеранской организацией задачами. От души благодарим организаторов мероприятия, пригласивших нас, а также администрацию Можайского муниципального округа, которая помогла в организационных вопросах», - добавила она.

В конце мероприятия перед собравшимися выступил мужской хор «Русский формат».

История Можайск Патриотизм
01 февраля 2025, 15:39
Четыре команды представят Подмосковье на Кубке России по регби
Федерация регби России
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Четыре подмосковные команды выступят на Кубке России по регби на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире примут участие 22 команды: 12 мужских и десять женских. Московскую область будут представлять мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Подмосковье-дубль» и «СШОР по ИВС-ГУОР». В ведомстве уточнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» - трехкратный обладатель Кубка России по регби на снегу.

Мужские команды сыграют 1 февраля на поле стадиона Московской академии регби, женские - 2 февраля. Напомним, спортивное мероприятие проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​

Спортсмены
01 февраля 2025, 14:40
Авторов самых креативных новогодних елок наградили в Можайске
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В Можайске прошла торжественная церемония награждения авторов креативных елок, чьи творения все новогодние праздники украшали город. Жюри из 47 представленных работ предстояло выбрать лучшие.

В этом году новогодние ели оценивали в четырех номинациях: «Лучшая креативная елка» - для организаций и предприятий, «Елка-малыш» - для дошкольных учреждений, «Умная елка» - для образовательных учреждений, «Народная елка» - для жителей округа.

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев наградил конкурсантов благодарственными письмами и календарем с изображением креативных елок.

В номинации «Народная елка» победила семья Санаевых, первыми в номинации «Елка-малыш» стали специалисты дошкольного отделения школы № 2 города Можайска, лучшими в номинации «Умная елка» оказались представители школы № 3 города Можайска, а самой «Креативной елкой» признали работу сотрудников Можайской больницы.

Новый год Можайск конкурсы
01 февраля 2025, 14:25
Торговые точки с лучшим новогодним оформлением отметили в Волоколамске
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В Волоколамском муниципальном округе подвели итоги конкурса «Зима в Волоколамске». Предпринимателей, которые лучше всех украсили фасады своих торговых объектов, наградили дипломами.

Конкурс объединил свыше десятка участников. Среди тех, кто внес вклад с создание новогодней атмосферы в городе, были руководители торговых комплексов, магазинов, салонов красоты. Конкурсантов оценивали по таким критериям: создание целостного новогоднего образа, наружное световое оформление, использование фирменного стиля в контексте праздничного оформления, установка на прилегающей территории новогодних елок и сказочных персонажей, оформление залов.

Лучших участников наградили в администрации Волоколамского муниципального округа. Предпринимателей поздравили глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Анна Агапова. Участникам вручили дипломы и подарки. Список конкурсантов опубликовали на сайте администрации Волоколамского округа.

Торговля Новый год Волоколамск
01 февраля 2025, 14:02
Подмосковные спортсменки победили в розыгрыше Суперлиги по баскетболу
МБА-МГУСИТ
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Молодежный состав команды из Видного «Спарта энд К» обыграл «МБА-МГУСИТ» из Москвы в рамках розыгрыша российской Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Игра завершилась со счетом 65:58. Это восьмая победа «Спарты энд К-2» в регулярном чемпионате и вторая над «МБА-МГУСИТ» в сезоне. Спортсменки из Видного уверенно начали матч и к большому перерыву вели 31:23. За 39 секунд до сирены Александра Шопот забросила трехочковый, а Карина Комарова реализовала штрафные, закрепив победу.

По итогам матча лучшими бомбардирами признали Александру Панченко, Александру Шопот, Карину Комарову, Ксению Шопот, а также Екатерину Воронину и Алину Баженову.

Напомним, 11–12 февраля подмосковная команда сыграет с командой «Невинномысск» из Ставропольского края во дворце спорта «Видное». Чемпионат проводится в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Баскетбол

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