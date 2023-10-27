Ветераны и молодежь возложили цветы к стеле «Город воинской славы» в Дмитрове

«Город воинской славы» - почетное звание, которое присваивается городам за проявленные мужество, стойкость и массовый героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Примечательно, что именно Дмитров стал первым городом в Московской области, удостоенным столь высокой награды. В общей сложности на территории России насчитывается всего лишь 45 таких населенных пунктов.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный подчеркнул, что звание городу завоевали не только бойцы и командиры частей Красной армии, сражавшиеся за Москву, его также по праву заслужили все жители Дмитровского края.

«Вечная слава павшим на полях сражений. Мы помним!» - подытожил Илья Поночевный.

Напомним, в декабре 1941 года на подступах к Дмитрову советским войскам удалось остановить фашистских захватчиков и перейти в контрнаступление. В ходе боев жители округа проявили мужество и героизм. 19 граждан за свои подвиги получили звание «Герой Советского Союза».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» , действующего на территории Московской области. Он был создан для оказания помощи участникам спецоперации. Кроме того, туда могут обратиться члены их семей для решения самых важных вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».