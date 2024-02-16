Ветераны хоккея из Воскресенска провели товарищеский матч во дворце спорта «Химик»

Возраст участников варьируется от 60 до 80 лет. Игроки разделены на пятерки, имеют своих вратарей и судей. В рамках проекта они не только тренируются, но и принимают участие в турнирах с командами из других городов. В команде «Долголетия» насчитывается более 30 участников.

Следующий матч у команды запланирован на 27 февраля.

«Радостно то, что с 12 февраля по 15 марта у нас на всей территории России проходит фестиваль „Сила России“, в котором наши ветераны участвуют, показывая свое мастерство на льду», - отметил заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Любители активного отдыха новую локацию уже оценили.

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