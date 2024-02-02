Ветерану Юрию Егорову из Солнечногорска исполнилось 97 лет

Юрий Васильевич родился 2 февраля 1927 года. В военные годы его призвали в ряды армии, где он получил специальность воздушный стрелок-радист. В послевоенное время он трудился на заводе «Химволокно» в Рязани. Он переехал жить в Солнечногорск в 1989 году, а в 2023-м стал почетным гражданином округа.

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Заместитель главы Солнечногорска Марина Маннапова навестила ветерана и передала ему подарки.

«Юрий Васильевич принадлежит к числу тех людей, которые служат напоминанием каждому из нас о невероятной силе духа, мужестве и патриотизме», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.