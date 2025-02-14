Ветерану в Орехово-Зуеве Александре Алешиной вручили медаль «80 лет Победы»

Она пришла работать на завод «Респиратор», где уже трудилась ее мама. Молодая девушка быстро освоила профессию и была принята в сборочный цех, где вместе с женщинами и подростками заменяла мужчин, ушедших на фронт. Работали не покладая рук, по 12 часов и больше, зачастую оставались ночевать прямо в цехах, испытывали голод из-за недостатка продуктов.

Уже 6 ноября 1941 года Александра и еще 11 рабочих завода были направлены рыть противотанковые котлованы под Наро-Фоминском. В начале 1942 года руководство завода приняло решение организовать курсы снайперской подготовки, и Александра записалась одной из первых.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий встретился с Александрой Семеновной, чтобы выразить ей слова благодарности и вручить юбилейную медаль «80 лет Победы».