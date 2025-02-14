14 февраля 2025, 13:55

Ветерану в Орехово-Зуеве Александре Алешиной вручили медаль «80 лет Победы»

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Александра Семеновна Алешина — ветеран и снайпер-инструктор, внесшая значительный вклад в победу над фашизмом, подготовив для фронта более 20 высококвалифицированных стрелков. Трудовой фронт Александры Алешиной начался осенью 1941 года.

Она пришла работать на завод «Респиратор», где уже трудилась ее мама. Молодая девушка быстро освоила профессию и была принята в сборочный цех, где вместе с женщинами и подростками заменяла мужчин, ушедших на фронт. Работали не покладая рук, по 12 часов и больше, зачастую оставались ночевать прямо в цехах, испытывали голод из-за недостатка продуктов.

Уже 6 ноября 1941 года Александра и еще 11 рабочих завода были направлены рыть противотанковые котлованы под Наро-Фоминском. В начале 1942 года руководство завода приняло решение организовать курсы снайперской подготовки, и Александра записалась одной из первых.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий встретился с Александрой Семеновной, чтобы выразить ей слова благодарности и вручить юбилейную медаль «80 лет Победы».

Награды Ветераны Заводы Орехово-Зуево Великая Отечественная война
14 февраля 2025, 14:31
Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира
Getty Images
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Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал международного парного турнира по теннису. Они сразятся с соперницами из Италии.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступят в полуфинале парного турнира категории WTA-1000 в городе Дохе в Катаре. Ранее они успешно обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Анны Данилиной.

В следующем раунде спортсменки сыграют с соперницами из Италии - Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали дуэтом прошлым летом на Олимпиаде. В Брисбене девушки завоевали титул, а на турнире «Большого шлема» в Мельбурне вышли в полуфинал. Это будет третий их совместный турнир.

Спортсмены
14 февраля 2025, 14:31
Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове
Медиасток.рф
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Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.

Строительство Серпухов
14 февраля 2025, 14:27
Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе
Минимущества
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В январе 2025 года в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья поступило 1,3 миллиарда рублей от продажи и аренды земли и имущества. В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева провели инвентаризацию всех объектов казны.

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», - подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Недвижимость Деньги
14 февраля 2025, 14:22
День здорового сердца пройдет во Фрязине 15 февраля
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В Щелковской больнице городского округа Фрязино 15 февраля пройдет День здорового сердца. Гости мероприятия узнают о современных методах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всех желающих посетить День здорового сердца ждут во взрослой поликлинике обособленного подразделения имени Матвея Гольца по адресу: городской округ Фрязино, улица Московская, дом № 7, строение 1. Встреча со специалистами пройдет 15 февраля с 09:00 до 14:00.

Уточить подробности и записаться на мероприятие можно по номеру: 7 (496) 255-40-25.

Участие бесплатное, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Фрязино

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