Ветерану Борису Гинкуле в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Бориса Гинкулы. Руководитель муниципалитета к 80-летию Победы вручил герою памятную медаль.
Борис Гинкула отправился на фронт в 15 лет. Под Херсоном вместе с товарищами он попал под бомбежку. Советские солдаты спасли ребят и приняли в свой отряд. Так юный Борис стал пулеметчиком.
После войны Гинкула окончил артиллерийское училище в Ленинграде, служил в Таллине и на Севере, получил звание полковника. После отставки ветеран поселился в Климовске.
Бориса Гинкулу наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Славы III степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».
«Борис Гинкула - живая легенда, свидетель великих событий и пример несгибаемого духа. Общение с такими людьми - честь и бесценный урок истории», - отметил Григорий Артамонов.