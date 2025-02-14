Ветерану Борису Гинкуле в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Читайте нас в:

Борис Гинкула отправился на фронт в 15 лет. Под Херсоном вместе с товарищами он попал под бомбежку. Советские солдаты спасли ребят и приняли в свой отряд. Так юный Борис стал пулеметчиком.

После войны Гинкула окончил артиллерийское училище в Ленинграде, служил в Таллине и на Севере, получил звание полковника. После отставки ветеран поселился в Климовске.

Бориса Гинкулу наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Славы III степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».

«Борис Гинкула - живая легенда, свидетель великих событий и пример несгибаемого духа. Общение с такими людьми - честь и бесценный урок истории», - отметил Григорий Артамонов.