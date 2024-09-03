03 сентября 2024, 08:46

Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года

Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.

Александр Золотов поприветствовал школьников из окна своей квартиры и поздравил ребят с началом учебного года.

«Александр Григорьевич участвовал в обороне Москвы, сражался с фашистами в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Потом освобождал немецкие и польские города. Встретил Победу на подступах к Берлину. Пиджак Александра Григорьевича увешан орденами и несколькими десятками медалей», - отметил Игорь Брынцалов.

Полковник в отставке Александр Золотов родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. После окончания войны он продолжил службу и уволился в запас только в 1977 году. Прослужив в армии более 36 лет, он перебрался в Подмосковье и уже долгие годы живет в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Среди его наград есть Орден Отечественной войны второй степени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и еще порядка 30 медалей. Он также награжден губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым знаком «За полезное», а в 2017 году ветеран стал почетным гражданином городского округа Балашиха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Балашиха Великая Отечественная война
02 сентября 2024, 22:21
Более 900 первокурсников принял социально-гуманитарный университет в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне с встречает юбилейный год, в который здесь начнут учиться около 900 первокурсников. В День знаний для них была организована насыщенная программа, посвященная началу учебного года.

На торжественной линейке студентов поздравили ректор университета Жанна Леонова и почетные гости: депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного Совета депутатов Николай Братушков и заведующий сектором по взаимодействию с вузами Коломенской епархии священник Александр Сирин.

«Желаю нашим уважаемым педагогам профессиональных успехов, мудрости, уважения и признательности учеников! А вам, ребята, настойчивости и трудолюбия в достижении поставленных целей, а также новых открытий в этом учебном году», - отметил Николай Братушков в своем обращении.

В этот день депутаты Совета депутатов также посетили торжественные линейки в школах округа. В этом учебном году за парту впервые сядут 2,5 тысячи ребят в Коломне и Озерах, всего же в школы округа придут 25 тысяч учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна 1 сентября Студенты
02 сентября 2024, 20:57
Новая Морозовская школа в Орехово-Зуеве приняла первых учеников
Читайте нас в: Google Новости
В Орехово-Зуеве состоялось долгожданное открытие Морозовской школы, которая стала настоящим символом современного образования. В этот день 620 учащихся впервые переступили порог учебного заведения.

На торжественной линейке прозвучал гимн, и первый звонок ознаменовал начало нового учебного года. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поздравил учеников. Он пожелал всем хорошо учиться, получать новые знания и достижения.

Морозовская школа стала уникальным образовательным кластером, аналогов которому в Подмосковье нет.

Также, этот День знаний запомнится не только открытием новой школы, но и важным событием для шести выпускников, которые получили свои первые паспорта из рук депутата Государственной Думы Геннадия Панина.

Кроме того, после капитального ремонта свои двери открыли обновленные Демиховский лицей, Давыдовская гимназия и Дрезненская школа, что делает этот день поистине историческим для образовательной системы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево
02 сентября 2024, 19:17
Новые спортивные и детские площадки построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом создадут в ЖК «Одинбург» в Одинцове. Работы будут вестись в новых корпусах 4а и 4б семейного квартала.

Концепция благоустройства предполагает цепочку детских площадок, расположенных вдоль всей территории, разделенных по возрастным группам. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами. Любителям активного отдыха и спорта построят воркаут-зону с современными тренажерами. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение обеспечат безопасность детей.

Стоит отметить, что в проекте уделено внимание архитектурным деталям, делающим пространство не только функциональным, но и эстетичным. Центральным элементом станет пергола с навесами, которая создаст тень летом и защитит от непогоды, а также станет местом для общения родителей.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен рядом с рекой Саменки, Подушкинским и Дубковским лесопарками. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад.

Сейчас также ведется строительство новых секций и школы на 825 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Строительство
02 сентября 2024, 19:16
Школа «Флагман» отметила юбилей на торжественной линейке ко Дню знаний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Школа «Флагман» в Химках отметила десятилетнюю годовщину со дня открытия. Учеников и педагогов учреждения с юбилеем и с началом нового учебного года на торжественной линейке поздравил глава округа Дмитрий Волошин.

Всего в школе учатся около 900 детей. Им предлагают на выбор одно из профильных направлений: гуманитарное или инженерное. Новый учебный год для «Флагмана» уникален тем, что учреждение впервые выпустит одиннадцатиклассников.

«Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После торжественной линейки со школьниками провели классный час «Разговоры о важном». Темой для обсуждения стали идеи патриотизма, сохранения исторической памяти и любовь к Родине.

Напомним, что ранее флагман областного образования - Гимназию имени Примакова - посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Школьники

Новости по теме