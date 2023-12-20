20 декабря 2023, 09:09

Ветеранской организации «Боевое братство» в Лобне исполнилось 40 лет

Телеканал «360»
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Сорок лет назад в Лобне появился Совет воинов-интернационалистов, который затем стал Советом ветеранов Афганистана. Спустя еще несколько лет он влился во всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство».

Комитет семей воинов Отечества и Лобненское отделение Союза женщин России не только поздравили ветеранов с юбилеем, но и организовали благотворительную ярмарку в поддержку военнослужащих.

«Есть уникальность в этой ярмарке: мы продаем именно товары, которые люди делают своими руками», - отметила волонтер Мария Гришанова.

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«Боевое братство» увековечивает память погибших, поддерживает семьи военнослужащих, рассказывает школьникам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Сегодня члены организации занимаются поддержкой бойцов специальной военной операции.

«Это практически ежедневная работа. Мы обязаны полностью снабдить, полностью обеспечить всем. Одних маскировочных сетей отправлено уже более трех тысяч метров, тысячи пятиточечников, тысячи строп эвакуационных, носилок», - рассказал президент благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков.

Поблагодарить товарищей за помощь на юбилейный вечер пришли участники спецоперации.

«Хочу выразить большое спасибо „Боевому братству“. Они за все время ни разу нас не бросали, помогали всем, чем нужно: и одеждой, и какими-то средствами для выживания, да и просто теплыми словами», - поделился боец с позывным «Ящер».

Лобня Ветераны
20 декабря 2023, 10:16
Новогоднее представление для многодетных семей прошло в Щелкове
Unsplash
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Многодетные семьи посетили новогоднее представление в Щелковском театре. Для ребят провели анимационную программу.

По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова гостями праздника стали многодетные семьи из трех муниципалитетов. Участие в празднике приняли ребята из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

«Как известно, 2024-й наш президент Путин объявил Годом семьи. Все традиционные ценности нас объединяли и будут объединять. Для нас важны все, но семьи из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина для нас особенные, потому что мы соседи», - сказал заместитель главы администрации городского округе Щелково Герман Верницкий.

Яркие декорации и игра артистов театра создали по-настоящему сказочную атмосферу. На сцене появились персонажи из любимых сказок: Кикимора, Кощей, Баба-яга и другие. После представления детям вручили подарки.

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Семья Щелково Новый год
20 декабря 2023, 10:10
Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев
Главгосстройнадзор МО
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«Алиса» из «Подмосковных строек» приняла почти 2500 запросов от жителей за восемь месяцев работы. В ближайшее время голосовой помощник доработают и «научат» четче распознавать номера корпусов, секций и чисел.

Голосовой помощник «Алиса» может рассказать о строительстве школ, поликлиник, детских садов и других объектов в Подмосковье. С апреля 2023 года таким путем можно узнавать и о процессе возведения многоквартирных домов.

Пользоваться голосовым помощником можно с мобильного телефона, колонки или стационарного компьютера.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Искусственный интеллект Строительство
20 декабря 2023, 10:06
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 декабря
Минтранс МО
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 860 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Пробки Дороги Водители
20 декабря 2023, 10:03
Школа № 15 в Егорьевске отпраздновала 30-летие
Телеканал «360»
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История школы № 15 в Егорьевске началась в 1993 году. Спустя 30 лет учреждение отпраздновало очередной юбилей.

Почетными гостями праздника стали бывшие директора школы Александр Хлебников и Татьяна Кофман. Лучших педагогов по случаю юбилея наградили грамотами главы городского округа, комитета образования, Совета депутатов и Московской областной Думы.

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Школу в 6-м микрорайоне Егорьевска построили по инициативе тогдашнего главы района Михаила Лаврова и при участии СМУ-1. Первыми учителями были педагоги из соседних школ.

«Это была огромная радость 30 лет назад, когда открылась новая школа в нашем большом микрорайоне. Сейчас школа продолжает работать нас, она отвечает всем требованиям, которые предъявляет министерство образования. У вас замечательный коллектив и замечательные ученики», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Школы Егорьевск

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