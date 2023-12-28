Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарки к Новому Году в Подмосковье

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Подобные акции проводят в Московской области не первый год. По словам Маликова, забота о старшем поколение - это первостепенная задача депутатского корпуса.

«Хочу отметить, что мы встречаемся с ветеранами не только на Новый год и на День Победы. Депутаты разных уровней: Московской областной Думы и местные депутаты проводят систематические встречи и оказывают разного рода помощь нашим ветеранам в любое время», - прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

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