28 декабря 2023, 17:18

Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарки к Новому Году в Подмосковье

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Акции «Полицейский Дед Мороз» и «С Новым годом, ветеран» прошли в Подмосковье. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов и начальник УМВД России по городскому округу Красногорск поздравили с наступающими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов МВД.

Подобные акции проводят в Московской области не первый год. По словам Маликова, забота о старшем поколение - это первостепенная задача депутатского корпуса.

«Хочу отметить, что мы встречаемся с ветеранами не только на Новый год и на День Победы. Депутаты разных уровней: Московской областной Думы и местные депутаты проводят систематические встречи и оказывают разного рода помощь нашим ветеранам в любое время», - прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

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Пенсионеры Ветераны Мособлдума Новый год
28 декабря 2023, 17:07
Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь с восстановлением прав дольщиков в Подмосковье
Автор фото - Антон Чернов
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Масштабная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков завершится в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за содействие в решении этого важного вопроса правоохранительный блок региона. Глава региона отметил и другие заслуги полиции и прокуратуры.

«Я бы хотел поблагодарить весь личный состав правоохранительного блока. Прежде всего, Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Все, что связано с вопросами миграции имеет определяющее значение. Важную роль в жизни региона играет и судебная система. Мои слова благодарности также за сопровождение вопроса обманутых дольщиков», - отметил Андрей Воробьев на итоговом совещании с представителями правоохранительных органов Подмосковья.

Масштабная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков подходит к концу в Московской области. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Проблемы большей части из них уже решены. В самое ближайшее время 110 последних дольщиков получат ключи, а еще 601 - денежную компенсацию.

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Андрей Воробьев Дольщики
28 декабря 2023, 17:06
Андрей Воробьев рассказал об особом контроле за газовой безопасностью в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба губернатора Московской области
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Безопасному использованию газового оборудования уделяют в Подмосковье большое внимание. Оно установлено в 40 тысячах многоквартирных домов и двух миллионах квартирах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с правоохранительным блоком. С 1 января за газовую безопасность будет отвечать единый оператор — «Мособлгаз».

По словам Андрея Воробьева, обслуживание газовой техники сейчас занимаются 700 организаций. С 1 января следить за этим будет «Мособлгаз». В наступающем году системе контроля, счетчикам и датчикам будут уделять еще больше внимания.

«У нас практически половина домов находится под газоснабжением. А это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля, счетчикам, датчикам. Эта работа также будет проводиться совместно с вашим участием», - сказал губернатор.

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Газ Андрей Воробьев
28 декабря 2023, 16:58
Более 27 тысяч пенсионеров бесплатно доставили в поликлиники Подмосковья для диспансеризации в 2023 году
Министерстве социального развития Подмосковье
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Пенсионеры старше 65 лет, живущие в селах и деревнях, могут воспользоваться услугой бесплатного трансфера в поликлинику для прохождения диспансеризации. За 2023 год на медосмотр доставили более 27 тысяч человек.

«Более 27 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Такая услуга позволяет нам своевременно выявлять и предупреждать заболевания среди старшего поколения», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Услуга реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В министерстве соцразвития региона дополнили, что доставку жителей в поликлиники проводят с помощью 54 автобусов, закрепленных за социальными центрами.

Больницы Подмосковья получили 234 аппарата для реабилитации в этом году. Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение Поликлиники Диспансеризация
28 декабря 2023, 16:51
Более 7 тысяч гектаров земли передали для развития сельского хозяйства в Подмосковье за год
Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
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Еще 112 фермеров и предприятий получили землю в Подмосковье в 2023 году. В аренду передали более семи тысяч гектаров — об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Мы передали в аренду 247 земельных участков общей площадью более семи тысяч гектаров. Арендовать земли сельхозназначения имеют возможность фермеры, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также малые и семейные подмосковные агропредприятия. Срок аренды составляет пять лет, в перспективе можно либо продлить аренду, либо выкупить землю», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Благодаря программе фермеры увеличивают посевные площади, наращивают объемы производства продукции сельского хозяйства. Земля приносит пользу.

Одним из тех, кто получил участок в 2023 году, стало КФХ «Клубничный джем» из Раменского. Здесь занимаются птицеводством, делают мед, выращивают овощи и клубнику. Землю планируют использовать под расширение производства.

В Щелкове участок получило фермерское хозяйство «Ларинское» - здесь будут разводить коров. Благодаря арендованным гектарам пасечники в Павловском Посаде планируют собирать больше меда и разводить мелкий рогатый скот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Сельское хозяйство Недвижимость

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