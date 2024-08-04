Ветеранам БАМа из Шатуры вручили медали от президента России

Министерство экологии и природопользования Московской области взыщет с предприятия ООО «Т-Транс» ущерб за порчу земель почти на 13 миллионов рублей: свалку отходов выявили в поселке Красково. Таких проверок с начала года в городском округе Люберцы провели 48, по девяти нарушениям ущерб составил 76 миллионов рублей.

Регулярные рейды по охране природы проходят в городском округе Люберцы.

Так, в поселке Красково обнаружили свалку отходов. Площадь покрытой строительным мусором территории составила более 1400 квадратных метров, а общий объем отходов почти 540 кубометров. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области взяли пробы почвы, а по их результатам подали заявление в суд. Ответчику ООО «Т-Транс» грозит штраф 12,8 миллионов рублей.

В Люберцах с начала 2024 года прошло 48 таких рейдов, по девяти нарушениям ущерб оценили в 76 миллионов рублей.

К примеру, жители ЖК «Кореневский форт» и садоводческого некоммерческого товарищества «Марусин сад» жаловались на постоянное сжигание отходов и завоз строительного мусора в промзоне в Мотяково вблизи реки Чернавка. Там обнаружили завалы грунта и строительного мусора, местами они были высотой более двух метров. Участок был огорожен незаконно возведенным пятиметровым забором.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел проверку территории с участием представителей Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, администрации и Министерства экологии и природопользования региона. Комиссия составила 15 протоколов, четырех мигрантов выдворили из страны. По итогам взятых на восьми земельных участках проб начислили ущерб на сумму 62 миллиона рублей.

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