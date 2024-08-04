04 августа 2024, 18:07

Ветеранам БАМа из Шатуры вручили медали от президента России

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В Шатурской модельной библиотеке состоялось чествование ветеранов БАМа. Байкало-Амурскую магистраль строили тысячи военнослужащих, среди них жители городского округа Шатура. Ветеранам вручили награды и цветы от имени президента России Владимира Путина.

Участников строительства Байкало-Амурской магистрали из Шатуры наградили медалями в модельной библиотеке. Эти люди проявили героизм и мужество, когда суровых условиях тайги и вечной мерзлоты возвели масштабный проект.

Ветеранов поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.

«Строительство Байкало-Амурской магистрали - знаковое событие для всего государства, это одна из самых жизненно важных транспортных артерий, о чем не раз говорил наш президент Владимир Путин. Ее строительство и модернизация позволили соединить европейскую часть страны и Дальний Восток. Огромное вам спасибо за участие в строительстве этой железной дороги», - сказал Николай Прилуцкий.

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Ветераны Шатура
04 августа 2024, 17:47
Почти на 13 млн рублей оштрафуют предприятие за порчу земель в Люберцах
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Министерство экологии и природопользования Московской области взыщет с предприятия ООО «Т-Транс» ущерб за порчу земель почти на 13 миллионов рублей: свалку отходов выявили в поселке Красково. Таких проверок с начала года в городском округе Люберцы провели 48, по девяти нарушениям ущерб составил 76 миллионов рублей.

Регулярные рейды по охране природы проходят в городском округе Люберцы.

Так, в поселке Красково обнаружили свалку отходов. Площадь покрытой строительным мусором территории составила более 1400 квадратных метров, а общий объем отходов почти 540 кубометров. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области взяли пробы почвы, а по их результатам подали заявление в суд. Ответчику ООО «Т-Транс» грозит штраф 12,8 миллионов рублей.

В Люберцах с начала 2024 года прошло 48 таких рейдов, по девяти нарушениям ущерб оценили в 76 миллионов рублей.

К примеру, жители ЖК «Кореневский форт» и садоводческого некоммерческого товарищества «Марусин сад» жаловались на постоянное сжигание отходов и завоз строительного мусора в промзоне в Мотяково вблизи реки Чернавка. Там обнаружили завалы грунта и строительного мусора, местами они были высотой более двух метров. Участок был огорожен незаконно возведенным пятиметровым забором.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел проверку территории с участием представителей Министерства внутренних дел, Госавтоинспекции, администрации и Министерства экологии и природопользования региона. Комиссия составила 15 протоколов, четырех мигрантов выдворили из страны. По итогам взятых на восьми земельных участках проб начислили ущерб на сумму 62 миллиона рублей.

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Штрафы Люберцы Мусор
04 августа 2024, 17:34
Сотни образцов высочайшего качества. Олег Сирота — об итогах «Сырного чемпионата» в Истре
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Победителей «Сырного чемпионата России» определили в Истре в рамках «Сырного фестиваля», который проводится с 2 по 4 августа. За это время он порадовал жителей и гостей Подмосковья продукцией фермеров со всей России.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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Организатор мероприятия Олег Сирота, подводя итоги, отметил, что чемпионат показал рост сырной отрасли за последние 10 лет.

«Если раньше говорили, что русские не могут варить настоящий сыр, то сегодня мы видим сотни образцов высочайшего качества, и выбираем из лучших лучшие. Это достойный повод для гордости», - отметил Сирота.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Оно поможет развивать сырную индустрию в России и поспособствует запуску новых сельских хозяйств по всей стране.

В рамках «Сырного чемпионата России» представили около 150 образцов от 50 фермерских хозяйств и сыроварен, которые соревновались в шести конкурсных категориях. Все образцы были закодированы, что обеспечило анонимность оценки.

Победителем «Сырного Чемпионата России 2024» стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй».

Результаты конкурса, а также список победителей в различных категориях будут опубликованы в ближайшее время на официальном портале мероприятия.

Истра Сельское хозяйство Фестивали Олег Сирота конкурсы Фермеры
04 августа 2024, 17:19
Активистка из Шатуры вышла в полуфинал конкурса «Большая перемена»
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Активистка из городского округа Шатура Виталия Ивашкина третий год подряд выходит в полуфинал молодежного конкурса «Большая перемена». Уже с 6 по 10 сентября девушка пройдет интересные испытания, начнет разрабатывать в команде новые социальные проекты.

Третий год подряд активистка из Шатуры Виталия Ивашкина выходит в полуфинал «Большой перемены» в направлении «Делай Добро!». Это направление для тех, кто любит совершать добрые поступки, кто хочет создавать и развивать общественные проекты.

Чтобы попасть в полуфинал, девушка подготовила видеовизитку о себе, написала эссе, прошла тесты, а также решила кейс - социальный проект от Ассоциации волонтерских центров для развития клубов премии «МыВместе».

Виталия участвовала и в слете лидеров региональных лиг клубов «Большой перемены» и координаторов региональных команд Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его провели с 18 по 21 июля на территории мастерской управления «Сенеж».

А с 6 по 10 сентября девушку уже ждут в Липецке. Там она вместе с командой разработает новые социальные проекты и пройдет испытания.

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Волонтеры Молодежь Шатура
04 августа 2024, 16:14
Показ фильма «Элла и черный ягуар» прошел в парке Толстого в Химках
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Жители городского округа Химки посмотрели кинопоказ фильма «Элла и черный ягуар» в парке имени Льва Толстого. Мероприятие провели в рамках регионального проекта «Кинопарк».

В атмосферу кинематографа окунулись химчане и гости округа в парке Толстого, там показали фильм «Элла и черный ягуар». Это история дружбы человека и дикого животного. Девочка Элла жила в лесах Амазонии, так, подружилась с детенышем ягуара. Элла переехала в город, а вскоре узнала, что жителям старого дома грозит опасность. Девочка отправилась на помощь.

Показы фильмов на свежем воздухе уже стали традиционными для многих парков. Здесь горожане наслаждаются качественными кинолентами в компании родных и близких.

В рамках проекта «Кинопарк» зрители смотрят современные российские картины, анимационные фильмы, классику советского кино бесплатно на больших экранах в парках Подмосковья и на других площадках.

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Химки Кино Парки

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