Ветерана ВОВ поздравили с 95-летием в Долгопрудном

Читайте нас в:

«Дорогая Зоя Алексеевна, передаю Вам самые сердечные поздравления и слова искренней благодарности за ваш вклад в победу, за мирный труд, за то, что более 40 лет вы отработали педиатром в нашей долгопрудненской больнице, лечили детей», - поздравила замглавы округа Мария Шарибзянова.

Зоя Алексеевна родилась в Рязанской области, с 1939 года проживает в поселке Шереметьевский.

«Знаете, почему после окончания школы я пошла в медицинский институт? Очень хотелось быть полезной людям! Помогать им. Тогда были тяжелые болезни: дифтерия, полиомиелит. Надо было с ними бороться!» - рассказала именинница.

Женщина воспитала двоих детей, пять внуков, а сегодня с большой радостью воспитывает семерых правнуков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».