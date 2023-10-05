Ветерана ВОВ поздравили с 95-летием в Долгопрудном
В Долгопрудном 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны и ветерану труда Зое Пыжовой. Ее поздравили от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьев и президента России Владимира Путина, сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.
«Дорогая Зоя Алексеевна, передаю Вам самые сердечные поздравления и слова искренней благодарности за ваш вклад в победу, за мирный труд, за то, что более 40 лет вы отработали педиатром в нашей долгопрудненской больнице, лечили детей», - поздравила замглавы округа Мария Шарибзянова.
Зоя Алексеевна родилась в Рязанской области, с 1939 года проживает в поселке Шереметьевский.
«Знаете, почему после окончания школы я пошла в медицинский институт? Очень хотелось быть полезной людям! Помогать им. Тогда были тяжелые болезни: дифтерия, полиомиелит. Надо было с ними бороться!» - рассказала именинница.
Женщина воспитала двоих детей, пять внуков, а сегодня с большой радостью воспитывает семерых правнуков.
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