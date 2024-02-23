Ветерана ВОВ из Химок Владимира Афанасьева поздравили с Днем защитника Отечества

Владимир Петрович, чья жизнь и трудовая деятельность связаны с значительными событиями и достижениями в истории нашей страны, начал свою работу еще в 1941 году. После войны его трудовой путь продолжился на режимных предприятиях, включая закрытое предприятие Красноярск-26, где он принимал активное участие в монтаже ядерных установок и оборудования на известных заводах.

За свой добросовестный многолетний труд Владимир Петрович был отмечен высокими государственными наградами, среди которых Орден Трудового Красного Знамени и медали за вклад в Великую Отечественную войну.

На днях ветерану исполнилось 95 лет, и в честь этого юбилея ему вручили поздравительные адреса от главы городского округа, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от президента Российской Федерации В Химках особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов. В рамках партийных и общественных инициатив проводятся акции и мероприятия для героев, защитившим наше Отечество. Среди таких акций - «С Новым годом, ветеран!», которая ежегодно напоминает о необходимости заботы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества.

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