05 августа 2024, 00:39

Ветерана ВОВ Илью Сударчикова поздравили с днем рождения в Чехове

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С днем рождения поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В этому году ветерану исполнилось 99 лет.

Свой 99-й день рождения отметил механик-водитель, артиллерист, связист Илья Сударчиков. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год он прошел все специальности в тяжелой артиллерии. На службу Илья поступил 18-летним юношей. А на границе Советского Союза и Турции встретил май 45-го.

Илья Сударчиков живет в доме ветеранов в Климовске уже полтора года. Оказался здесь ветеран по состоянию здоровья.

«Примите мои самые теплые сердечные поздравления с вашим днем рождения. Он тем более связан и с Днем ВДВ. Это тоже элита, элита наших войск. Вы, наш ветеран - элита! Гордость нашего городского округа. Поэтому жму вашу крепкую руку! С праздником! С днем рождения!» - поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Илья рано лишился родителей, попал в детский дом. Именинник рассказал Михаилу Собакину о том, где учился и работал после военной службы.

«На Полиграфе 25 лет отработал. Начал учеником печатника. Как после армии учится пошел. Печатником проработал. „Чеховский вестник“ печатал я. Это как работа была моя дополнительная», - рассказывает он.

Историй у ветерана много. И свой день рождения он с большим удовольствием ими делится.

«Директор заходил, принес мне цветы. А у нас молодой директор. Спросил меня: вам здесь нравится? Хорошо или отлично? А я думаю, как бы сказать. И ответил, что „и хорошо, и отлично“», - шутит Илья Сударчиков.

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Ветераны Чехов ВОВ
05 августа 2024, 01:07
Мотофестиваль провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове
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Во дворце спорта «Олимпийский» городского округа Чехов прошел фестиваль мотоспорта. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как «мотоджимхана», «стантрайдинг», «мотородео», «эстонские гонки» и другие.

Трюки на мотоциклах показали спортсмены на фестивале мотоспорта во дворце «Олимпийский» в Чехове. В состязаниях принимали участие гонщики из Чехова, соседних Серпухова и Подольска. Лучших отбирали в разных дисциплинах.

«Такое масштабное мероприятие проходит впервые. Дисциплины у нас сегодня такие: „мотоджимхана“ - низкоскоростное маневрирование на мотоциклах. Также будут выступать спортсмены-стандрайдеры. Они покажут хорошее, интересное, красочное шоу», - рассказал организатор соревнований Юрий Воробьев.

Одно из самых захватывающих направлений - «стантрайдинг». Это экстремальная езда на мотоцикле. В программу вошли дисциплины «мотородео» и даже «эстонские гонки». В «эстонских горках» спортсмены преодолевают дистанцию как можно медленнее. Музыкальным подарком для зрителей и болельщиков стала популярная группа «Русский размер».

У фестиваля есть и сильная социальная направленность - пропаганда безопасного движения на мотоциклах и снижения травматизма на дорогах.

«Должны быть навыки. Чаще всего родители покупают мотоциклы ради потехи. И дети страдают. Соответственно, многие даже не осознают всего произошедшего. Поэтому, берегите детей, уважайте друг друга. Соблюдайте правила дорожного движения», - отметил начальник Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках фестиваля продемонстрировали зрителям момент погони на мотоциклах за нарушителем.

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Спортсмены Чехов
05 августа 2024, 00:18
Выездная встреча администрации с жителями Цемгиганта прошла в Воскресенске
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Представители администрации встретились с жителями микрорайона Цемгигант городского округа Воскресенский. Помимо популярных на таких встречах вопросов благоустройства, обсудили и вопросы оказания медицинской помощи.

На встрече администрации с жителями микрорайона Цемгигант в Воскресенске подняли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дошкольного образования, благоустройства территорий, ремонта дорог. Не обошли стороной и тему медицины.

Старый насос на улице Коломенской, дом 10 стал причиной аварии, которую устраняли несколько дней. Теперь здесь устанавливают новое оборудование. Жители при встрече с представителями администрации задали вопрос о сроках работ.

«Закупка произведена, завтра насос приезжает, до конца недели будет запущен», - рассказал главный инженер «Беоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Формат выездной администрации позволяет адресовать вопрос напрямую представителям администрации, специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний.

Горожане на встрече поднимали вопросы, которые касались разных тем. Отдельное внимание уделили вопросам здравоохранения. На них жителям отвечали заместитель министра Московской области и главный врач Воскресенской больницы.

Жительницу микрорайона Зинаиду Ивановну волнует, почему она должна ехать на магнитно-резонансную томографию в центр и не может получить эту услугу у себя в микрорайоне.

«МРТ стоит более 100 миллионов рублей, здесь он будет делать три процедуры в день. Это нормально? Это безобразие. Посадим мы сюда гинеколога, он будет принимать трех-четырех человек в день. Был гинеколог здесь, мы посмотрели нагрузку. Что происходит, гинеколог дисквалифицируется, он теряет свою квалификацию», - сказал главный врач Воскресенской больницы, заслуженный врач РФ Юрий Райхман.

Одна из основных задач - привлечение квалифицированных медспециалистов на места, обеспечение их работой. Подмосковье по оказанию мер социальной поддержки находится в лидерах: порядка 5000 врачей появилось за последний квартал в областных больницах.

«На сегодняшний день в основном запись к узким специалистам не превышает 14 дней, в некоторых муниципалитетах меньше. Это соответствует стандартам», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

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Благоустройство ЖКХ Воскресенск
04 августа 2024, 23:21
Фестиваль авиационных видов спорта провели на аэродроме «Волосово» в Чехове
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На аэродроме «Волосово» в городском округе Чехов организовали фестиваль авиационных видов спорта ко дню празднования 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие собрало более 2000 участников.

Центром военно-патриотического праздника стал аэродром «Волосово» в Чехове. Более 2000 человек собрались там на День ВДВ 2 августа. Организовали мероприятие представители «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы. Открыло торжественную церемонию фестиваля поздравление главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

«В авангарде всех событий были десантники и на первый взгляд поставлена перед ними неисполнимая задача, она всегда исполнялась. Так и сегодня наши десантники, наши земляки, наши братья, отцы, находятся на территории специальной военной операции и также исполняют свой воинский долг, поставленный перед ними нашим верховным главнокомандующим», - сказал Михаил Собакин.

Аэродром построили в 1941 году. Над ним трудились 3000 военнопленных три месяца. Здесь готовили летчиков и парашютистов. Космонавт и дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, знаменитый партизан Николай Кузнецов - эти и другие выдающиеся военные обучались на аэродроме «Волосово».

«Именно все советское время мы готовили по 1200 человек для военно- воздушных десантных войск, каждый год, десантников. А сейчас, кстати, мы готовим 1000 человек каждый год, 1020 юнармейцев, которые делают по три прыжка это такая программа московской „ЮНАРМИИ“ в городе Москва», - отметил исполняющий обязанности председателя регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флота России» города Москвы Игорь Мельниченко.

Высокая облачность помещала провести парашютную программу, однако утром до начала фестиваля попробовали свои навыки в прыжках 60 юных парашютистов из патриотических клубов Донбасса.

«Когда прыгаешь, конечно же страшно. Первый раз всегда страшно, ну а после приземления уже чувствуешь эйфорию, что вот ты сделал это и не зря», - рассказал десантник Василий Иванов.

Собравшиеся стреляли из пневматического оружия, проверяли свою меткость в спортивном метании ножа, учились оказывать первую медицинскую помощь. Также все желающие посетили выставку образцов военной техники. На интерактивной площадке с помощью симулятора присутствующие отрабатывали навыки пилотирования по системе управления дроном. Праздник сопровождался концертом патриотической музыки.

День ВДВ в России - это праздник национальной гордости, он напоминает гражданам о важности единства, патриотизма и уважения к тем, кто ежедневно стоит на страже мира и безопасности.

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Чехов ВДВ
04 августа 2024, 22:23
Глава Чехова Михаил Собакин поздравил ветеранов и жителей с Днем ВДВ
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С Днем воздушно-десантных войск поздравил военнослужащих запаса, ветеранов и горожан глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Присутствующие возложили цветы к монументу воинам-десантникам.

Чествование воинов-десантников прошло в Чехове 2 августа. Глава городского округа Михали Собакин поздравил ветеранов и горожан с праздником. А военнослужащие запаса традиционно возложили цветы к монументу.

«Бойцы ВДВ - это олицетворение мужества. Дети, подрастающее поколение на них равняются. Десантники! Поздравляю вас с праздником. Желаю вам добра, мира, всего самого доброго и вашим близким! Чтобы поставленные цели были исполнены», - пожелал Михаил Собакин.

Великая Отечественная война, Афганистан, Чечня, Сирия, Ливия, Судан, Украина - 2 августа почтили память всех, не вернувшихся с полей сражений. Сейчас в зоне специальной военной операции бойцы ВДВ демонстрируют героизм и отвагу.

«В этот знаменательный день. Мы отдаем дань памяти каждому солдату. Этот день знаменует победу! Первую высадку Котельникова с крыла самолета АН-2 2 августа 1930 года. И победу в Великой Отечественной войне», - сказал десантник Родион Каримов.

Ветераны боевых действий и те, кто уже прошел срочную службу, по традиции встречаются с однополчанами, отдыхают и гуляют в парках. А действующие военнослужащие отмечают праздник на боевых постах по всей России.

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Праздники Ветераны Чехов ВДВ

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