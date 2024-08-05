Ветерана ВОВ Илью Сударчикова поздравили с днем рождения в Чехове

Свой 99-й день рождения отметил механик-водитель, артиллерист, связист Илья Сударчиков. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год он прошел все специальности в тяжелой артиллерии. На службу Илья поступил 18-летним юношей. А на границе Советского Союза и Турции встретил май 45-го.

Илья Сударчиков живет в доме ветеранов в Климовске уже полтора года. Оказался здесь ветеран по состоянию здоровья.

«Примите мои самые теплые сердечные поздравления с вашим днем рождения. Он тем более связан и с Днем ВДВ. Это тоже элита, элита наших войск. Вы, наш ветеран - элита! Гордость нашего городского округа. Поэтому жму вашу крепкую руку! С праздником! С днем рождения!» - поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Илья рано лишился родителей, попал в детский дом. Именинник рассказал Михаилу Собакину о том, где учился и работал после военной службы.

«На Полиграфе 25 лет отработал. Начал учеником печатника. Как после армии учится пошел. Печатником проработал. „Чеховский вестник“ печатал я. Это как работа была моя дополнительная», - рассказывает он.

Историй у ветерана много. И свой день рождения он с большим удовольствием ими делится.

«Директор заходил, принес мне цветы. А у нас молодой директор. Спросил меня: вам здесь нравится? Хорошо или отлично? А я думаю, как бы сказать. И ответил, что „и хорошо, и отлично“», - шутит Илья Сударчиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».