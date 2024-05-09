Ветерана ВОВ Илью Сударчикова поздравили с Днем Победы в Чехове

Механик-водитель, артиллерист, связист - ветеран Великой Отечественной войны Илья Сударчиков прошел все специальности в тяжелой артиллерии с 1943 по 1945 год. На службу он пришел 18-летним мальчишкой. Май 1945 года встретил на границе России и Турции.

После войны ветеран переехал в город Чехов. Там он работал в воинских частях и на Полиграфкомбинате. Накануне Великой Победы Илью Алексеевича и его товарища Владимира Голубева поздравили заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина и начальник управления развития отраслей социальной сферы Ольга Щукина. Ветеранам вручили подарочные вазы, поздравительные открытки от губернатора региона Андрея Воробьева и корзину с продуктами от главы городского округа Чехов.

В Чехове проживают 144 человека, которые пережили тяжелое военное время. Среди них пять ветеранов Великой Отечественной войны, один житель блокадного Ленинграда, 35 малолетних узников фашистской Германии, а также труженики тыла, вдовы и дети войны. Для каждого подготовлены особые подарки.

«Мы стараемся создать им атмосферу праздника. Для того чтобы они прочувствовали, что мы их помним, мы их уважаем, мы о них заботимся. Но эта забота не только в праздник 9 Мая, но и 23 Февраля, 8 Марта. Потому что у нас есть и женщины - участники Великой Отечественной войны. Эта забота со стороны администрации г. о. Чехов осуществляется в течение всего года», - поделилась Ольга Щукина.

Илье Сударчикову в этом году исполнится 99 лет. Его часто навещают родственники и коллеги, с которыми он вспоминает прожитые годы и радостные моменты жизни.

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