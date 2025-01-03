Ветерана Вооруженных сил Российской Федерации из Можайска поздравили с 80-летием

Михаил Кольяк посвятил армии более 36 лет своей жизни. Он прошел путь от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, является обладателем ордена «Знак почета» и 16 медалей за проявленные успехи в воинской службе.

В юности Михаил поступил в Киевское командно-техническое училище, получил диплом с отличием по специальности «техник-механик». Затем окончил Ленинградскую военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук.

С 1999 года Михаил Кольяк трудился в команде депутата Госдумы Бориса Громова. После стал первым заместителем управляющего делами правительства Московской области, занимался подготовкой парада Победы 2000 года.

Годами позже Михаил занимал высокие должности: от управляющего делами аппарата правительства Московской области до работы в Счетной палате Российской Федерации. Жители Можайска знают его как директора пансионата «Янтарь» Центробанка РФ.

Сейчас Михаил Александрович является директором Управления административно-хозяйственной деятельности. У него есть сын и дочь.

«Радуют деда и замечательные внуки, Володя и Даша. Желаем Михаилу Александровичу дальнейших успехов в его трудовой деятельности, огромного личного счастья, здоровья и мирного неба над нашей Родиной!» - поздравил юбиляра глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.