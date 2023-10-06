Ветерана педагогического труда поздравили с Днем учителя в Лосино-Петровском округе

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Зинаида Миронова родилась в 1933 году в Архангельске. Там же она закончила педагогический институт. С 1957 года женщина работала учителем немецкого языка в Свердловской средней школе. Ее педагогический стаж составляет 33 года.

«Каждый день интересный, каждый урок интересный. Разные дети, по разному воспринимают. Никогда скучно не было», - рассказала Миронова.

В личной беседе с главой округа педагог призналась, что учительство было призванием ее жизни. Она познакомила Сергея Джеглава со своими книгами, одна из которых основана на личных воспоминаниях о жизни простой подмосковной семьи.

«Важен этот фундамент, который создали эти люди. Зинаида Петровна одна из них. Человек, который сохраняет, передает традиции», - заявил Джеглав.

В свои 90 лет Зинаида Петровна - почетный гость на любом мероприятии, ее всегда ждут и относятся с большим уважением. Свою любовь к педагогике она смогла передать своим детям и племянникам, которые тоже стали преподавателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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