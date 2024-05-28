Ветерана Алексея Малинского поздравили с Днем пограничника в Химках

Алексей Павлович проходил службу в Ашхабаде, в Забайкалье, в Средней Азии и в Москве, за что получил множество медалей и орденов. Воспоминания о былых временах натолкнули его на мысль написать собственную книгу. В ней ветеран госбезопасности раскрыл секреты успешной службы, поделился советами. Его работа «Алые маки Арваза» стала бестселлером и заслужила премию «Золотое перо границы».

«Граница - это места очень колоритные, заповедная зона, вход туда запрещен. Есть также специальная пограничная зона, где кроме нас вообще никого нет. Естественно, животный мир там обильный - запросто можно выйти на службу и встретить необычное животное», - рассказал писатель, журналист, полковник в отставке Федеральной пограничной службы России Алексей Малинский.

Отметим, что встреча с Алексеем Павловичем была частью проекта «Мы первые». Пограничную охрану как род войск учредили 28 мая 1918 года. В 2024 структура отмечает 106-й день рождения.

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