05 февраля 2025, 11:19

Ветеран войны Ольга Савельева в Можайске отметила 85-летие

Пресс-служба Администрации Можайского МО
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Участницу клуба «Активное долголетие» и ветерана Великой Отечественной войны поздравили с юбилеем депутат, председатель совета ветеранов Нина Истратова и ее коллеги. В день своего рождения Ольга Самуиловна узнала о судьбе старшего брата, геройски погибшего при прорыве блокады Ленинграда.

Ветерану передали поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Юбиляру также вручили цветы и подарки.

Ольга Савельева родилась в маленькой можайской деревушке Пестриково и была 10-м ребенком в многодетной крестьянской семье. Во время фашистской оккупации ее мать, рискуя собой и детьми, прятала и лечила раненого красноармейца. Отступая, фашисты сожгли деревню, а всех ее жителей толпой погнали в Можайск для отправки в Германию. Но наступающие части Советской армии отбили пленников.

После войны Ольга Самуиловна почти 50 лет работала в строительных организациях города. В ее трудовой книжке- множество благодарностей за многолетний добросовестный труд. Ветеран признается, что ей всегда помогала «строить и жить» русская песня. В 70-х Ольга Самуиловна пела в знаменитой можайской «Калинке», а теперь участвует в хоре ветеранов «Душа поет». У нее двое детей, четверо внуков и двое правнуков.

До своего 85-го дня рождения Ольга Самуиловна не знала о судьбе старшего брата Петра Самойловича Головкова. На основании сайта «Память народа» ветерану предоставили документы с точными сведениями о том, что ее брат геройски погиб в ожесточенных боях при прорыве блокады Ленинграда 7 сентября 1943 года и захоронен в поселке Апраксин городок в Ленинградской области.

Ольга Самуиловна призналась, что по состоянию здоровья не сможет навестить могилу брата, но очень надеется, что это сделают внуки или правнуки. «Попрошу их отвезти на братское воинское захоронение, где покоится наш герой, горсть святой можайской земли», - сказала ветеран.

Ветераны Можайск Великая Отечественная война
05 февраля 2025, 11:08
Еще 13 тысяч заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье
Медиасток.рф
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В Подмосковье в 2024 году подали 13 тысяч электронных заявлений на присвоение спортивных разрядов. В пресс-службе Мингосуправления сообщили, что это стало возможным благодаря новому разделу на портале госуслуг региона.

Обращение могут составить московские областные спортивные федерации, представляющие интересы претендента на разряды «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на сайте госуслуг с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя. Услуга бесплатная.

Спортсмены Госуслуги
05 февраля 2025, 11:05
Можайская команда примет участие в турнире по уличному хоккею
Пресс-служба администрации Можайского м.о.
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Турнир Pond Hockey пройдет 23 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Можайская хоккейная команда «Пассажиры» в очередной раз поедет сражаться за победу.

Изначально турнир должен был пройти в Балашихе, но соревнования перенесли из-за погодных условий. Участники спортивного события будут соревноваться в необычных условиях: игра проходит под открытым небом в формате 4×4 без вратаря.

Команды будут распределены по трем дивизионам: профессиональному, любительскому и медийному. В турнире примут участие звезды КХЛ, знаменитые российские хоккеисты, представители СМИ и популярные блогеры.

Команда «Пассажиры» будет играть в профессиональном дивизионе. Хоккеисты из Можайска уже участвовали в таком турнире. Три года назад дебютировали на Pond Hockey и стали победителями, в 2024 году завоевали бронзовые награды. «В 2025 году нацелены только на победу!» - отметил участник команды Никита Горчилин.

Спортсмены Хоккей Можайск
05 февраля 2025, 10:25
Телемост с Таганрогом и Ялтой организовали в Чехове
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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Мероприятие в Центральной библиотеке под названием «Дружба первых» посвящалось 165-летию со дня рождения Антона Чехова. Лидеры «Движения первых» из городов, где жил великий писатель», пообщались в необычном формате.

Главной фишкой программы стал обмен письмами, которые активисты написали друг другу и назвали «Первая чайка».

Такое знакомство точно запомнится всем ребятам надолго. Ведь даже спустя много лет Антон Павлович Чехов вновь объединяет молодежь со всей России.

После приветствия чеховские активисты познакомили товарищей со знаковыми местами округа - усадьбой Мелихово, музеем писем и бульваром Чехова.

«Нашему славному городу уже 70 лет. И раньше он назывался Лопасней, а сейчас мы носим гордое имя нашего великого драматурга», - рассказали они в ходе телемоста.

Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель главы Чехова Денис Разуваев. Он пожелал ребятам удачи в намеченных ими целях.

Чехов Литература
05 февраля 2025, 10:21
Дольщикам Подмосковья рассказали о преимуществах постановки дома на кадастр
Министерство жилищной политики Московской области
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Квартиры в новых домах Московской области начали регистрировать в электронном виде за сутки. Вместо покупателя теперь это может сделать застройщик. В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали о плюсах кадастрового учета для граждан.

Система регистрации позволяет определить владельцев, границы участков и зданий, а также их характеристики. Это необходимо для оценки стоимости земли, контроля за ее использованием, налогообложения и решения некоторых других вопросов.

Гражданин при регистрации получает права собственности на жилье. Чтобы оформить их в Росреестре, жителям новостроек понадобятся акт передачи и квитанция об оплате госпошлины. После этого можно быть уверенным в законности обладания жилплощадью.

Также кадастровый учет понадобится для записи ребенка в детский сад или школу, а также для прикрепления к поликлинике. Документ может потребоваться и для получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе.

Недвижимость

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