Ветеран войны Николай Сиротинский в Раменском отметил 99-летие

Эдуард Малышев рассказал, что познакомился с ветераном Великой Отечественной войны еще летом 2024 года. Николай Сиротинский проявил истинное мужество и отвагу на 3-м Белорусском фронте, награжден медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

Глава муниципального округа вручил ветерану медаль «К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Эдуард Малышев поблагодарил Николая Васильевича за подвиги и мирную жизнь, пожелав здоровья и бодрости духа. В следующий раз глава Раменского планирует встретиться с ветераном на День Победы.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Раменском округе продолжают оказывать поддержку ветеранов.