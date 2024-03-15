Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в гимназии № 1.

Герой России, президент «Братства краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк проголосовал на выборах президента в Балашихе. Он поучаствовал в процедуре на избирательном участке в гимназии № 1.

По словам Сергея Лысюка, трехдневное голосование - это очень удобно. Уже в первый день выборов активность на избирательных участках высокая.

«Я на всех выборах принимаю участие, но эти - особенные. Это выборы за будущее нашей страны, за нашу Победу! Голосовать мы пришли вместе с супругой. Видно, что активность очень высокая, несмотря на то что сегодня только первый день», - сказал он.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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