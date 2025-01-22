22 января 2025, 09:46

Ветеран войны Евгения Белоногова в Видном отметила 101-й день рождения

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Читайте нас в: Google Новости

Жительнице Ленинского округа Евгении Владимировне Белоноговой исполнился 101 год. С днем рождения ветерана Великой Отечественной войны приехал поздравить глава муниципалитета Станислав Каторов.

На фронт Евгения Белоногова отправилась в очень юном возрасте, после окончания школы. Служила в 137-м отдельном полку связи 46-й армии водителем полуторки, потом стала телефонисткой. Вместе с однополчанами прошла путь от Ростова до Вены, где завершила службу в звании ефрейтора. Награждена боевой медалью «За отвагу».

Во время войны Евгения Владимировна встретила Семена Ивановича, за которого вышла замуж в 1946 году. Оба они тогда служили в полку связи. В 1947 году поступила в нефтяной техникум в Грозном. Переехав в Видное, начала работать на заводе ВНИИГАЗ специалистом по приемке ОТК.

Евгения Белоногова воспитала дочь и двух сыновей, теперь у нее 11 внуков и пять правнуков.

Станислав Каторов назвал ветерана примером невероятной силы духа и преданности Отечеству. «Мы все восхищаемся вашим подвигом», - подчеркнул глава Ленинского округа.

Ветераны Ленинский округ
22 января 2025, 10:47
Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» провели профилактические мероприятия в городских округах Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды. Жителям напомнили о важных правилах пожарной безопасности.

Одной из распространенных причин возгораний в быту является подгорание пищи на кухонной плите. Спасатели предупредили жителей о необходимости быть внимательными на кухне, не оставлять готовящуюся еду без присмотра и не ложиться спать во время готовки. Также важно ограничить доступ детей к плите. Маленьких членов семьи необходимо обучить правилам пожарной безопасности.

Огнеборцы отметили опасность заливания горящего масла водой и хранения возле плиты легковоспламеняющихся предметов, таких как бумажные салфетки, прихватки и деревянные лопатки.

Спасатели обратили внимание на то, что дым, образующийся при подгорании пищи, также представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

В конце встречи работники «Мособлпожспаса» раздали жителям информационные листовки с номерами телефонов экстренных служб.

Спасатели Пожары
22 января 2025, 10:45
Детский сад построят в поселке Путилково под Красногорском
Мособлархитектура
Читайте нас в: Google Новости
Детский сад построят в поселке Путилково под Красногорском. Он сможет принять 250 воспитанников, для которых обустроят спальни, игровые, буфетные и другие помещения.

Детский сад вблизи Сходненской улицы сможет принять 250 воспитанников от двух до семи лет. Площадь здания составит 3,7 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят групповые ячейки с буфетами, спальнями, раздевалками и санузлами. Для ребят будут работать физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, пищеблок и другие помещения.

Здание оформят в бежевых тонах со светло-серыми алюминиевыми панелями. В оформлении также используют желтые элементы.

«В основе пластического решения трехэтажного здания детского сада - прямоугольный объем. Цветовая композиция подчеркнуто сдержанная, нейтральная, становится удачным фоном для яркого оттенка желтого, почти золотого. Так ранним утром солнечные лучи пронизывают серое, еще не проснувшееся небо. Ритм окон поддержан рисунком в виде горизонтальных полос, создаваемых чередованием бежевого и графитового оттенка плитки», - отметила главный архитектор области Александра Кузьмина.

Входы в здание будут на уровне тротуара и без ступеней, обеспечивая безбарьерную среду.

На территории высадят деревья и кустарники, проложат прогулочные дорожки, установят игровые и спортивные площадки, а также зону для хранения колясок и велопарковку.

Строительство планируют начать во втором квартале этого года.

Красногорск Строительство Детские сады
22 января 2025, 10:19
Молодежный форум проекта «Профессионалитет» прошел в Красногорске
Телеканал 360
Читайте нас в: Google Новости
Более 100 представителей 26 профессиональных образовательных учреждений приехали в Красногорск, чтобы поделиться опытом с коллегами и получить новые полезные навыки. Это самые активные участники программы молодежного форума амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет».

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев отметил, что главной целью проекта является формирование нового образа профессионала.

На мастер-классах форума ребята учились уверенно выступать перед аудиторией и доносить свои идеи максимально эффективно. Молодые люди развивали личностные качества, необходимые для построения успешной карьеры, а также создавали чат-боты для автоматизации задач и улучшения взаимодействия с коллегами и клиентами.

«И ключевая задача амбассадоров: думать, действовать, побеждать. Я бы еще назвал „заряжать и завлекать“. Потому, что многие вещи нужно действительно заполнить дополнительной энергией для того, чтобы произошел этот синергетический эффект, когда есть вовлеченность. А когда появляется вовлеченность, как следствие, появляется заинтересованность и любовь к тому, что ты делаешь», - сказал Сергей Куколев.

Красногорск Молодежь Образование
22 января 2025, 10:08
Главой Общественной палаты Ленинского округа избрали Константина Куракина
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Первое заседание обновленного состава Общественной палаты прошло в Ленинском округе. Главным вопросом повестки было избрание председателя, которым по единогласному решению членов палаты стал Константин Куракин.

На собрании также избрали заместителей главы Общественной палаты. Эту должность займут Людмила Лернер и новый член палаты Алексей Папин, который является профессиональным боксером и чемпионом мира по кикбоксингу. Кроме того, утвердили восемь комиссий и их председателей. Новую комиссию по поддержке специальной военной операции возглавил волонтер местного объединения «Дело православных» Михаил Лавринович.

Глава городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что на ближайшие годы перед Общественной палатой стоят амбициозные задачи. Приоритетными направлениями являются повышение уровня жизни жителей муниципалитета и улучшение взаимодействия между государственными органами и обществом.

«Уверен, что вместе, обращая внимание на нужды каждого жителя, мы укрепим условия, в которых каждый чувствует себя нужным и ценным», - сказал Станислав Каторов. Он пожелал новому составу Общественной палаты интересной и плодотворной работы.

Ленинский округ

Новости по теме