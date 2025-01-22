Ветеран войны Евгения Белоногова в Видном отметила 101-й день рождения

На фронт Евгения Белоногова отправилась в очень юном возрасте, после окончания школы. Служила в 137-м отдельном полку связи 46-й армии водителем полуторки, потом стала телефонисткой. Вместе с однополчанами прошла путь от Ростова до Вены, где завершила службу в звании ефрейтора. Награждена боевой медалью «За отвагу».

Во время войны Евгения Владимировна встретила Семена Ивановича, за которого вышла замуж в 1946 году. Оба они тогда служили в полку связи. В 1947 году поступила в нефтяной техникум в Грозном. Переехав в Видное, начала работать на заводе ВНИИГАЗ специалистом по приемке ОТК.

Евгения Белоногова воспитала дочь и двух сыновей, теперь у нее 11 внуков и пять правнуков.

Станислав Каторов назвал ветерана примером невероятной силы духа и преданности Отечеству. «Мы все восхищаемся вашим подвигом», - подчеркнул глава Ленинского округа.