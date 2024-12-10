10 декабря 2024, 19:46

Ветеран войны Алексей Панкратов в Богородском округе отметил 98-летие

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Одному из последних ветеранов Великой Отечественной войны Алексею Панкратову исполнилось 98 лет. Его поздравили замглавы Богородского округа Олег Шойко и депутат Олег Кобляков.

Алексею Панкратову торжественно вручили поздравительный адрес от президента России и губернатора Московской области. Ему также передали подарок от администрации Богородского городского округа.

Алексей в 16 лет стал членом партизанского отряда, сражался в Брянской губернии. Бойца удостоили ордена Великой Отечественной войны и еще 16 медалей за заслуги.

Ветеран отметил день рождения в кругу родных и близких. Он рассказывал собравшимся на торжество истории о войне и мирной жизни.

«Сегодня принял участие, наверное, в самом важном, самом душевном и приятном за последние месяцы мероприятии - в поздравлении ветерана Великой Отечественной войны в городе Электроугли. Уверен, что именно благодаря таким честным людям, благодаря их боевому настрою, их желанию жить и делать этот мир лучше, мы и смогли победить в 45-м!» - поделился депутат Олег Кобляков.

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Ветераны ВОВ Богородский
10 декабря 2024, 19:36
Концерт ко Дню матери-казачки прошел в Ногинске
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На площадке ногинского дома культуры состоялся праздничный концерт с участием юных артистов Богородского городского округа. Мероприятие посвятили 250-летию празднования Дня матери-казачки.

День матери-казачки отмечают 4 декабря, как и большой церковный праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Знаковая дата олицетворяет духовную защиту, тесную связь с традициями народа. В этот день казаки отдают дань уважения и благодарности матерям и женам.

Юные артисты Богородского округа представили зрителям свои самые душевные и трогательные номера. Программу концерта организовали с трепетом и любовью.

Отметим, что Станичное казачье общество Богородского округа проводит мероприятия по воспитанию подрастающего поколения, прививает им духовные и нравственные ценности.

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Праздники Богородский
10 декабря 2024, 17:58
Еще 66 человек получили премию «Гордость Подмосковья» за высокие достижения
Министерство социального развития Подмосковья
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Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» прошла в Красногорске 10 декабря. Региональную премию получили многодетные и приемные семьи, а также ребята, которые показали высокие результаты в разных сферах жизни.

«Традиционно в преддверии Нового года мы встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 гостей со всего Подмосковья: приемные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, а также семьи наших бойцов. Сегодня мы отметили их успехи и достижения, высокие результаты в учебе, спорте, творчестве», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году наградили 66 взрослых и детей. Самыми юными обладателями премии стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Вместе они стали призерами и победителями соревнований по танцам.

«Мы встречаемся здесь уже семь лет. За это время количество ребят, участвующих в конкурсах, значительно увеличилось. Количество призеров и победителей международных мероприятий возросло в 1,5 раза. Рады отметить эти успехи наградами», - сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодарностью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили и целые семьи.

Наталья Почип из Балашихи стала одной из тех, кто получил награду. Она приехала на мероприятие с мужем и сыновьями Матвеем и Акимом.

«Для меня это очень волнительное мероприятие. Получить награду „Гордость Подмосковья“ - это очень почетно для меня и моей семьи», - делится впечатлениями Наталья.

Еще одну награду получила семья Грек из Подольска, в которой муж Владимир сейчас находится в зоне специальной военной операции. Жена с детьми занимается гуманитарной помощью и руководит движением «Ангелы фронта».

Дети Награды Семья
10 декабря 2024, 17:41
Замглавы Можайска поздравил новых выпускников «Школы фермера»
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Праздник в честь очередного выпуска образовательного проекта прошел в Можайском техникуме. Дипломированными аграриями стали 40 человек.

С завершением обучения студентов поздравили заместитель главы округа Денис Потылицын, депутат Татьяна Дроздова, заместитель председателя Московского крестьянского союза Василий Макашин и директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

Денис Потылицын отметил, что начинающие и опытные фермеры получили новые знания и опыт, которые позволят запустить собственный агробизнес или вывести хозяйство на новый уровень.

В стенах Можайского техникума в течение трех месяцев 16 студентов изучали переработку продукции животноводства, а 24 - плодово-ягодное растениеводство. Они знакомились с основами менеджмента и тонкостями ведения хозяйства, посещали фермы и крупные производства. Завершением обучения стала защита проектов по развитию агробизнеса, выращиванию плодово-ягодных культур и разведению животных.

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Сельское хозяйство Бизнес Можайск
10 декабря 2024, 17:15
Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения в ледяной дождь
сделано с помощью нейросетей
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Недавний обильный снегопад в Подмосковье быстро сменился дождем, который при отрицательных температурах вызвал обледенение дорог и наледь на деревьях и проводах. Ледяной дождь стал частым явлением в регионе, приводя к ДТП и авариям в коммунальной сфере.

«Первым делом стоит обратить внимание на обувь, ее подошва должна иметь нескользящую основу. Следует отказаться от высоких каблуков. Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и тем более бежать», - отметил начальник территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он также подчеркнул, что такие погодные явления нарушают привычный уклад жизни. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют следить за прогнозами погоды и заранее готовиться к возможным катаклизмам. Важно соблюдать осторожность на скользких дорогах: если участок имеет уклон, лучше его объехать или подстраховаться, например, ухватившись за ветки деревьев.

В случае падения следует сгруппироваться и повернуться на бок, чтобы смягчить удар. Также не стоит парковать машины под обледеневшими деревьями, чтобы избежать повреждений.

Спасатели

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