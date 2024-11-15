Ветеран ВОВ Жанна Алышева побеседовала со школьниками Павловского Посада

В сентябре 1941 года ее отец пропал без вести, а спустя некоторое время скончался и младший брат. Несмотря на тяжелые утраты, Жанна вместе с матерью смогла выехать по «дороге жизни» в родной город. Вспоминая годы блокады, она отметила, как жители Ленинграда боролись за выживание и помогали друг другу в условиях полного окружения.

На встрече в Рахмановской школе Жанна Алышева поделилась воспоминаниями о тех ужасах, что пережили люди в блокадном Ленинграде. Школьники внимательно слушали ее рассказ, понимая важность этой истории для будущих поколений. Жанна Сергеевна подчеркнула, что даты начала и снятия блокады - 8 сентября и 27 января - должны всегда напоминать о подвиге людей, переживших осаду.

Сейчас Жанна Сергеевна активно ведет здоровый образ жизни, путешествует и продолжает встречаться с молодежью, рассказывая о событиях своего детства и о тех, кто остался на полях сражений в осажденном городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».