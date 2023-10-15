Ветеран ВОВ Клавдия Ровинская из Можайска встретила 100-летний юбилей

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Поздравить ветерана приехали заместитель главы администрации округа Мария Азаренкова и заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова.

«Благодарны за все, что вы для нас сделали. Вы - поколение победителей. Наша гордость и пример мужества, истинной любви к Родине и трудолюбия. Спасибо и низкий поклон», - обратилась к ветерану Мария Азаренкова.

Клавдия Ровинская с радостью приняла поздравления и подарки и прочитала стихи о войне.

«Я желаю вам, мои дорогие, дожить до моих лет в здравом уме и светлой памяти», - пожелала ветеран.

Клавдия Ровинская родилась в городе Анжерка Новосибирской области. Когда началась война, она перешла в 10-й класс. Но в апреле 1942 года, так и не доучившись, 17-летняя девушка тайно от родителей записалась в добровольцы. Военный эшелон доставил ее и других сибиряков для пополнения личного состава 618-го отдельного батальона связи четвертой дивизии ПВО, которая весной 1942 года обеспечивала прикрытие железнодорожных станций и линии пополнения Брянского, Донского и Юго-Западного фронтов на подступах к Воронежу.

Весной и летом 1943 года ее батальон обеспечивал связью командование Воронежского фронта в районе города Курска. В памяти ветерана свежи воспоминания о тех событиях.

«Мы отступали с Курской дуги, вышли к деревне. Чтобы проверить, есть ли там немцы, пошла на разведку. Меня переодели в мальчишку, так как я была очень худой, низкого роста и без волос. Постучалась в хату. Вышла женщина, схватила меня, втянула в хату, положила на скамейку и накрыла. Приказала лежать и молчать. Через несколько минут пришел немец за молоком и яйцами. Увидел меня, а женщина ему сказала, что я ее племянник из соседней деревни, болеющий тифом. Он быстро и ушел», - рассказала женщина.

После завершения Курского сражения, в ноябре 1943 года, сержант Ровинская принимала непосредственное участие в освобождении Киева. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 1941–1945 годах».

Вернувшись к мирной жизни, Ровинская вышла замуж и окончила институт, получив образование плановика-экономиста. Сегодня у Клавдии Леонтьевны большая и дружная семья - в 100-летний юбилей они съехались из разных уголков страны, чтобы поздравить своего героя с днем рождения.

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