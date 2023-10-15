Ветеран ВОВ Клавдия Ровинская из Можайска встретила 100-летний юбилей

15 октября 2023, 12:53
Яна Шаливская
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Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ровинская в отличном расположении духа встретила свой 100-летний юбилей. Женщина прошла всю войну, участвовала в Курской битве и вместе с советскими солдатами освобождала Киев.

Поздравить ветерана приехали заместитель главы администрации округа Мария Азаренкова и заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова.

«Благодарны за все, что вы для нас сделали. Вы - поколение победителей. Наша гордость и пример мужества, истинной любви к Родине и трудолюбия. Спасибо и низкий поклон», - обратилась к ветерану Мария Азаренкова.

Клавдия Ровинская с радостью приняла поздравления и подарки и прочитала стихи о войне.

«Я желаю вам, мои дорогие, дожить до моих лет в здравом уме и светлой памяти», - пожелала ветеран.

Клавдия Ровинская родилась в городе Анжерка Новосибирской области. Когда началась война, она перешла в 10-й класс. Но в апреле 1942 года, так и не доучившись, 17-летняя девушка тайно от родителей записалась в добровольцы. Военный эшелон доставил ее и других сибиряков для пополнения личного состава 618-го отдельного батальона связи четвертой дивизии ПВО, которая весной 1942 года обеспечивала прикрытие железнодорожных станций и линии пополнения Брянского, Донского и Юго-Западного фронтов на подступах к Воронежу.

Весной и летом 1943 года ее батальон обеспечивал связью командование Воронежского фронта в районе города Курска. В памяти ветерана свежи воспоминания о тех событиях.

«Мы отступали с Курской дуги, вышли к деревне. Чтобы проверить, есть ли там немцы, пошла на разведку. Меня переодели в мальчишку, так как я была очень худой, низкого роста и без волос. Постучалась в хату. Вышла женщина, схватила меня, втянула в хату, положила на скамейку и накрыла. Приказала лежать и молчать. Через несколько минут пришел немец за молоком и яйцами. Увидел меня, а женщина ему сказала, что я ее племянник из соседней деревни, болеющий тифом. Он быстро и ушел», - рассказала женщина.

После завершения Курского сражения, в ноябре 1943 года, сержант Ровинская принимала непосредственное участие в освобождении Киева. Была награждена орденом Отечественной войны II степени, боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 1941–1945 годах».

Вернувшись к мирной жизни, Ровинская вышла замуж и окончила институт, получив образование плановика-экономиста. Сегодня у Клавдии Леонтьевны большая и дружная семья - в 100-летний юбилей они съехались из разных уголков страны, чтобы поздравить своего героя с днем рождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Ветераны Можайск
Первоклассники из Дедовска побывали на экскурсии в пожарной части
23 октября 2023, 11:59
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели экскурсию для учеников первого класса школы имени Доватора, расположенной в городе Дедовск. Ребята познакомились с работой спасателей и примерили спецодежду.

Начальник ПСЧ-227 Александр Смирнов отметил, что спасатели рассказали о своей работе доступно и увлекательно, а заодно напомнили детям правила безопасного поведения в нештатных ситуациях.

Первоклассники побывали в помещениях, где пожарные работают, тренируются и отдыхают. Ребята увидели противогазы, спецтехнику и смогли примерить боевки огнеборцев. Такая одежда защищает при тушении горящих зданий.

Кульминацией экскурсии стало тушение импровизированного пожара с помощью огнетушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Спасатели Дети Истра
Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится
23 октября 2023, 11:54
"Московская Железная дорога"
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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Поезда
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес

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