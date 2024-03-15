Ветеран ВОВ из Солнечногорска принял участие в выборах президента России на дому

В первый день голосования члены участковой избирательной комиссии лично прибыли домой к Ивану Федоровичу, чтобы предоставить ему возможность участвовать в выборах. Ветеран, который проживает в Солнечногорске с 1933 года, активно следит за политической жизнью страны и не упускает возможности выразить свое мнение через голосование.

«Голосуем за нашу могучую Россию, важно выражать свое мнение по отношению к политике государства. Я призываю всех жителей округа проявлять активность, прийти на избирательный участок и проголосовать», - прокомментировал ветеран.

Для тех жителей Солнечногорска, кто по тем или иным причинам не может посетить избирательный участок лично, предусмотрена возможность голосования на дому. Для этого необходимо заранее обратиться в участковую или территориальную избирательную комиссию с соответствующим заявлением. Заявления принимаются до 14:00 17 марта по телефону 8(496)2-63-85-11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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