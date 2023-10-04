Ветеран Великой Отечественной войны из Мытищ отпраздновал 106-летие
Жительница Мытищ Роза Салихджанова отпраздновала 106-й день рождения. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.
В 1940 году долгожительница окончила Московский стоматологический институт. Затем ее по распределению отправили в Ленинград, где она начала работать врачом.
«В годы войны Роза Агмальевна попала в батальон связи под Ленинградом и после начала блокады работала в госпитале. После эвакуации из Северной столицы до окончания войны проходила службу в госпитале Средней Азии», - уточнили в министерстве.
Сейчас Роза Салихджанова живет в Мытищах. Женщина имеет шесть внуков, 13 правнуков и четырех праправнука.
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