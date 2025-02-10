10 февраля 2025, 17:10

Ветеран в Можайске Галина Боровская отметила 85-летие

Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
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Председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова и заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации Можайского округа Галина Фунтикова поздравили ветерана Галину Боровскую с 85-летием. Ей передали теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя окружного Совета Лидии Афанасьевой.

Председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова и заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации Можайского округа Галина Фунтикова поздравили ветерана Галину Боровскую с 85-летием. Ей передали теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева , главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя окружного Совета Лидии Афанасьевой.

Галина Иосифовна родилась 5 февраля 1940 года в Гжатске Смоленской области в многодетной семье железнодорожника Иосифа Мартыновича Ериновского и стала самым младшим ребенком. В 1941 году ее отец работал начальником железнодорожной станции Гжатск. Он эвакуировал составы с ценностями, оборудованием предприятий, сотрудниками организаций и детьми из детского дома. К октябрю того же года немцы захватили город. Иосиф Ериновский не успел эвакуироваться сам. Немцы отправили его в концлагерь, и дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Оккупация Гжатска длилась до марта 1943 года. По рассказам Галина Иосифовна знает, что горожане должны были являться на принудительные работы, получая за непосильный труд по 150 граммов суррогатного хлеба в день, а за неявку грозил расстрел. Немцы ввели комендантский час, мирных жителей нумеровали, заставляли носить бирки и нарукавные повязки с указанием адреса проживания, за малейшее нарушение - тоже расстрел.

«Моих двух старших братьев-подростков гитлеровцы расстреляли прямо в сарае нашего двора, где они пытались спрятаться. За то, что они были русскими и, когда вырастут, могли взять в руки оружие и воевать против оккупантов!» - рассказала Галина Иосифовна.

После войны 16-летняя Галина поступила в ФЗУ при Колычевской фабрике, работала швеей. Долгие годы она трудилась инспектором в финансово-казначейском управлении Можайской администрации.

Ветеран желает, что молодые люди жили в мире и учились защищать свою Родину.

Ветераны Войны Можайск Великая Отечественная война
10 февраля 2025, 18:29
Фундамент для нового кафе подготовили в парке «Дубрава» в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в парке «Дубрава» активно продолжаются работы по благоустройству в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». На расчищенной территории уже подготовили фундамент для строительства нового кафе, тематических зон и аттракционов.

В рамках благоустройства в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд и проведут оздоровление лесного пространства. Территорию расчистят от мелколесья и ветровальных деревьев, чтобы дать больше света и воздуха молодым саженцам. Для обеспечения безопасности в парке установят современную систему видеонаблюдения.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Согласно концепции проекта, парк «Дубрава» станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города благодаря новым современным объектам и благоустроенным зонам отдыха.

Подольск Благоустройство Парки
10 февраля 2025, 18:26
Более 8 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Красногорске
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Камеры мониторят ситуацию в реальном времени, что способствует быстрому реагированию правоохранительных органов на различные происшествия и предотвращение правонарушений. Это направлено на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на территории округа.

Несмотря на наличие данного оборудования, некоторые граждане продолжают игнорировать правила, касающиеся размещения объявлений, листовок и графических изображений. Эти действия зачастую осуществляются без предварительного согласования с органами местного самоуправления, что является нарушением.

Согласно статье 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации в неустановленных для этого местах является нарушением.

Для граждан размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей. Должностные лица, допустившие подобные нарушения, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Штрафы Красногорск Благоустройство Правила
10 февраля 2025, 18:07
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
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В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.

В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.

После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.

Красногорск Дети Школы Строительство Музыка
10 февраля 2025, 17:49
Экскурсию на выставку старинных прялок провели для детей в Электроуглях
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В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях прошла увлекательная экскурсия для дошкольников из Центра образования № 33. Ребята побывали на выставке старинных прялок под названием «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

Дети с интересом погрузились в атмосферу прошлого, узнав, как жили наши предки: вели натуральное хозяйство, сами строили дома, пекли хлеб и создавали одежду своими руками. Маленькие гости не только полюбовались расписными прялками и попробовали подержать в руках веретено, но и открыли для себя множество интересных фактов о жизни в старину.

На первый взгляд, прялка - это всего лишь простое приспособление для создания нити. Однако, если присмотреться внимательнее, за ее кажущейся простотой скрывается целый мир символов и образов. Форма прялки, узоры и резьба на ней содержат зашифрованные представления о мире, которые были важны для крестьянской культуры. Прялка не только служила инструментом труда, но и являлась настоящим произведением искусства, символом семейного уюта и оберегом, связанным с важными традициями и обрядами.

Кроме того, под руководством воспитателей ребята сыграли на деревянных ложках, создав весёлый ансамбль ложкарей. Это стало ярким моментом экскурсии, который подарил детям радость и позволил почувствовать себя частью богатой культурной истории.

Подобные мероприятия помогают детям не только весело провести время, но и узнать больше о культуре своего края. Они учат уважать наследие предков, ценить традиции и понимать важность сохранения знаний для будущих поколений.

Экскурсии Школьники Богородский

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