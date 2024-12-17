Ветеран труда из Воскресенска Варвара Федорова отметила 95-летие

Варваре Никодимовне вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Великую Отечественную войну мы пережили и голод, и холод. Дети работали наравне со взрослыми, и основной нашей целью была победа. Самое главное - учиться и работать, тогда все в жизни будет», - рассказала женщина.

Варвара Федорова родилась в Тульской области. Затем переехала в Можайск и оттуда - в Воскресенск. Большую часть жизни женщина проработала в местном совхозе.

«Передал Варваре Никодимовне поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области. Несмотря на все тяготы, она рассказывает о своем прошлом с исключительной теплотой и благодарностью» - отметил глава муниципалитета Алексей Малкин.