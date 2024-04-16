Ветеран СВО Андрей Алпатов рассказал о своей гуманитарной работе в Балашихе

По его словам, пошел на фронт добровольцем, потому что душа болела за страну.

«Изначально это было патриотизм за семью, за дочь, что бы никто не пришел к нам на территорию России, а после первого боя я осознал, что нет, это совсем другая история», - рассказал Алпатов.

У него было четыре ранения. Один из осколков попал в седалищный нерв. Без операции он не смог бы больше ходить.

«У меня в ноге стоит нейростимулятор, который дает импульсы по седалищному нерву. То есть благодаря ему я могу ходить», - пояснил Алпатов.

Сам себя он со смехом называет киборгом, но не унывает. Андрей нашел на гражданке друзей и соратников. Он убежден, что занимается важным и нужным делом.

«Я могу съездить в школу, в госпиталь, я могу пригласить себе гостей на подкаст, пообщаться с ними, обсудить. Люди видят это. Дают обратную связь. Я считаю, что занимаюсь правильным делом», - заключил Алпатов.

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