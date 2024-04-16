16 апреля 2024, 16:36

Ветеран СВО Андрей Алпатов рассказал о своей гуманитарной работе в Балашихе

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Андрей Алпатов, ветеран СВО, вернулся домой в Балашиху из-за ранения в 2022 году. Слишком рано, по его мнению. Сейчас он с боевыми товарищами наблюдает за ходом спецоперации из тыла, однако дел много и на гражданке. Команда единомышленников занимается тактической экипировкой, собирает гуманитарные грузы, встречается с другими ветеранами и создает подкаст.

По его словам, пошел на фронт добровольцем, потому что душа болела за страну.

«Изначально это было патриотизм за семью, за дочь, что бы никто не пришел к нам на территорию России, а после первого боя я осознал, что нет, это совсем другая история», - рассказал Алпатов.

У него было четыре ранения. Один из осколков попал в седалищный нерв. Без операции он не смог бы больше ходить.

«У меня в ноге стоит нейростимулятор, который дает импульсы по седалищному нерву. То есть благодаря ему я могу ходить», - пояснил Алпатов.

Сам себя он со смехом называет киборгом, но не унывает. Андрей нашел на гражданке друзей и соратников. Он убежден, что занимается важным и нужным делом.

«Я могу съездить в школу, в госпиталь, я могу пригласить себе гостей на подкаст, пообщаться с ними, обсудить. Люди видят это. Дают обратную связь. Я считаю, что занимаюсь правильным делом», - заключил Алпатов.

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Ветераны Балашиха
16 апреля 2024, 16:31
Глава Лобни Анна Кротова усилила контроль за содержанием многоквартирных домов
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Глава Лобни Анна Кротова проехала по адресам, жители которых обратились к ней в соцсетях. Вместе с сотрудниками управления технического надзора капитального ремонта она провела обход домов.

На улице Аэропортовская, дом № 2, ведется ремонт кровли. Из-за недосмотра подрядчика, жильцов затопило во время дождя. Глава распорядилась немедленно закрыть все уязвимые участки брезентом.

«Мы пригласили разобраться с ситуацией сотрудников управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Составлены акты о залитии двух пострадавших комнат и мест общего пользования в коммунальной квартире. Дальше по данным актам будут начислены штрафы. Вопрос о выплате компенсации пострадавшим - на моем личном контроле», - отметила она в своем Telegram-канале.

По адресу Мирная, дом 13 корпус № 1 глава убедилась, что чердак закрыт на замок после того, как туда забирались подростки в выходные. В ближайшее время там установят новый замок для дополнительной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Лобня Ремонтные работы
16 апреля 2024, 15:40
Конкурс рисунков ко Дню Победы среди пенсионеров пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Конкурс рисунков «Победный май» пройдет в Химках. Участие в нем смогут принять жители округа старше 55 лет. Работы можно передать в общественную приемную «Единой России» до 24 апреля.

Рисунки должны быть посвящены Дню Победы и выполнены в формате А3. Участники конкурса могут использовать живописные или графические материалы, работая в любой технике. Всех отметят благодарственными письмами.

«Этот конкурс позволит жителям изобразить свои мысли и чувства, посвященные победному маю 1945-го года на бумаге. Потрясающая патриотическая акция, которая позволяет проявить творческие способности», - отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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День Победы 9 мая Пенсионеры Химки конкурсы
16 апреля 2024, 15:38
Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой России по плаванию брассом на 50 метров
ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"
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Подмосковная спортсменка Татьяна Белоногофф стала чемпионкой России по плаванию на 50 метров брассом. В чемпионате, который продлится до 19 апреля в Казани участвуют более 690 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов страны.

«Я очень рада, что выиграла чемпионат России, потому что мне очень давно этого хотелось. Рада, что получилось это сделать», - рассказала Белоногофф.

Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в составе сборной команды Подмосковья - 26 спортсменов, среди пловцов разыгрывается 41 комплект наград.

Турнир проходит в олимпийском 50-метровом бассейне. Он является отборочным на Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
16 апреля 2024, 15:06
Спортсмены из Солнечногорска выиграли 68 медалей на турнире по аэробике
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Открытое первенство по спортивной аэробике «Весенние ласточки» прошло в физкультурном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Юные представители округа выиграли 25 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Спортсмены младшего возраста соревновались в двух лигах - «Восходящая звезда» для начинающих и «Сияние звезд» для опытных. Выступали в разных номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

«В турнире выступили свыше 170 участников из Москвы, Зеленограда, Дмитрова, Домодедова, Люберец и Химок. В том числе более 80 человек из Солнечногорска представляли спортивную школу № 1 и Дом детского творчества „Буревестник“», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Солнечногорск

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