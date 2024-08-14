Ветеран спорта из Можайска победил на турнире России по пауэрлифтингу

Турнир «Жара» прошел в августе в Долгопрудном. Поучаствовать в нем решили 600 спортсменов из 131 города России, а также из других стран. Здесь были представители нескольких федераций пауэрлифтинга.

Житель Можайска Владимир Яковенко занял первое место в зачете «ветераны до 110 килограммов» и четвертое место в «абсолютном зачете 40+». Спортсмен не первый год держит чемпионство в категории.

Отметим, что в состав турнира вошли федерации WRPF/WEPF/ФЖД/WAF/САР/WSF и ФПР. Это позволяет спортсменам получить звания вплоть до Мастера спорта России международного класса.

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