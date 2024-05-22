Ветеран Сергей Бугров из Солнечногорска отпраздновал 101-летие

В июле 1941-го Сергей Иванович 18-летним юношей был зачислен пулеметчиком в 8-ую Краснопресненскую дивизию народного ополчения, которая приняла первый бой под Ельней. После войны Бугров работал в Солнечногорске. Его общий трудовой стаж составляет 58 лет. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «Ветеран труда».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова и заместитель начальника Управления территориальной политики и общественных связей Евгения Атаева поздравили ветерана от имени руководителя муниципалитета Константина Михалькова.

«Искренне восхищаюсь подвигами и мужеством героев Великой Отечественной войны. Мы искренне благодарны вам за весь ваш вклад в развитие родного округа и патриотическое воспитание молодежи. Желаю хорошего самочувствия, душевных сил, бодрости и еще множество счастливых дней!» - отметила Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда Людмилу Ермолову с 85-летием.

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