Ветеран Полякова из Воскресенска рассказала о детстве во время войны

Маленькую Валю и ее братьев и сестер распределили по детским домам в соответствии с возрастом. Когда ей исполнилось семь лет ее увезли в село Чистополье - детский дом, в котором жили дети блокадного Ленинграда.

«Мы же маленькие были, не знали и не понимали ничего. Нам казалось, что их и кормили лучше, и одевали лучше, завидовали им. Мы тоже хотели также, им и конфеты давали, и носочки белые. Уже став старше, мы узнали, что многие из них умирали там от сильного истощения, не успевали их спасти», - рассказала Полякова.

В этом же детском доме Валентина встретила своих двух братьев и сестру.

В 1951 году она закончила 7 класс и поехала в Яранск учиться на прядильщицу. Оттуда Валентину направили в Воскресенск на фабрику в рабочий поселок имени Цюрупы.

«С 15 лет я работала на фабрике, работала прядильщицей семнадцать лет. Участвовала в самодеятельности, активная была, затем стала председателем сельского совета в 1967 году. Вышла здесь замуж, прожили с мужем 65 лет», - добавила Полякова.

Валентина Яковлевна отпраздновала свой 87-й день рождения. У нее есть дети, внуки и правнуки, которые постоянно навещают любимую бабушку и помогают ей по хозяйству.

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